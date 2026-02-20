https://ria.ru/20260220/ssha-2075647788.html
СМИ: США планируют развернуть войска на Ближнем Востоке к середине марта
СМИ: США планируют развернуть войска на Ближнем Востоке к середине марта - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: США планируют развернуть войска на Ближнем Востоке к середине марта
Соединенные Штаты планируют завершить развертывание американских войск на Ближнем Востоке к середине марта на случай возможной операции против Ирана, сообщает... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T04:01:00+03:00
2026-02-20T04:01:00+03:00
2026-02-20T04:01:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beb43ec26a79f807e757fca6e53da1a3.jpg
https://ria.ru/20260219/tramp-2075560255.html
https://ria.ru/20260219/ssha-2075468217.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b8d4c3c8832cef096ce81a80d3a1e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток
В мире, Иран, США, Ближний Восток
СМИ: США планируют развернуть войска на Ближнем Востоке к середине марта
WP: США планируют развернуть войска на Ближнем Востоке к середине марта
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости.
Соединенные Штаты планируют завершить развертывание американских войск на Ближнем Востоке к середине марта на случай возможной операции против Ирана, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на чиновников США.
"Cоветники (президента США
Дональда – ред.) Трампа по национальной безопасности в среду собрались в ситуационном центре, чтобы обсудить ситуацию с Ираном
. Им сообщили, что все американские войска, развернутые в регионе, будут полностью готовы к середине марта", - пишет издание.
В то же время другие чиновники, цитируемые изданием, сообщили, что администрация Трампа намеренно стремится показать общественности усиление своего военного присутствия в регионе.
В четверг Трамп заявил, что в ситуации с Ираном могут произойти очень плохие вещи, если Тегеран
не согласится на сделку.
Как сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку, и, если власти Ирана не согласятся после этого на требования Трампа о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной военной кампанией.