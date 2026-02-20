СМИ: США планируют развернуть войска на Ближнем Востоке к середине марта

В то же время другие чиновники, цитируемые изданием, сообщили, что администрация Трампа намеренно стремится показать общественности усиление своего военного присутствия в регионе.

Как сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку, и, если власти Ирана не согласятся после этого на требования Трампа о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной военной кампанией.