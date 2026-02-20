В США признали превосходство российских сил над ВСУ

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США указали на превосходство российских сил над ВСУ.
"Российские силы поддерживают общее превосходство в боевых действиях над вооруженными силами Украины, которые продолжают испытывать нехватку личного состава и оборудования", - говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.
ВСУ не остановили продвижение российских сил, констатируют авторы доклада. При этом ВСУ серьезно истощены, "остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления российских сил", сообщают авторы доклада со ссылкой на разведуправление Пентагона.
Украинское ПРО зависит от международных поставок, говорится в документе.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.