США возобновили закупку редкоземельных металлов у России
Соединенные Штаты в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России - первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:51:00+03:00
2026-02-20T00:51:00+03:00
2026-02-20T00:51:00+03:00
россия
сша
китай
россия
сша
китай
россия, сша, китай
РИА Новости: США в декабре 2025 года возобновили закупку РЗМ у России