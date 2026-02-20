США возобновили закупку редкоземельных металлов у России

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России - первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени 2023 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.