Рейтинг@Mail.ru
США возобновили закупку редкоземельных металлов у России - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ssha-2075637074.html
США возобновили закупку редкоземельных металлов у России
США возобновили закупку редкоземельных металлов у России - РИА Новости, 20.02.2026
США возобновили закупку редкоземельных металлов у России
Соединенные Штаты в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России - первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:51:00+03:00
2026-02-20T00:51:00+03:00
россия
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
https://ria.ru/20251215/ssha-2062034604.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай
Россия, США, Китай
США возобновили закупку редкоземельных металлов у России

РИА Новости: США в декабре 2025 года возобновили закупку РЗМ у России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России - первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени 2023 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Речь идет о соединениях редкоземельных металлов. В декабре Штаты закупили их у России на 68,8 тысячи долларов. Это была первая поставка с марта 2025 года и максимальная с сентября 2023 года. В частности, в декабре американцы импортировали иттрийсодержащие соединения с содержанием иттрия 19-85%.
Всего за 2025 год США купили у РФ соединений редкоземельных металлов на 125,8 тысячи долларов - на 45% больше, чем в 2024 году.
В результате Россия по итогам года расположилась на 19-м месте среди поставщиков соединений редкоземельных металлов Штатам. В пятерку лидеров вошли Китай (106,5 миллиона долларов), Франция (28,3 миллиона), Япония (26,1 миллиона), Австрия (8,9 миллиона) и Германия (7 миллионов).
Шоколад - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия поставила в США шоколад на максимальную с 2021 года сумму
15 декабря 2025, 07:01
 
РоссияСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала