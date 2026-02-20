МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2415 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", Вооруженные силы РФ освободили за неделю два села в Запорожской области, сообщило министерство обороны России.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2415-ти военнослужащих, 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Цветковое и Криничное Запорожской области, подчеркнули в Минобороны России.
"За неделю нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - добавили в министерстве обороны РФ.
