Подразделения "Востока" за неделю освободили два села в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 20.02.2026 (обновлено: 16:18 20.02.2026)
Подразделения "Востока" за неделю освободили два села в Запорожской области
ВСУ за неделю потеряли более 2415 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", Вооруженные силы РФ освободили за неделю два села в Запорожской области
Подразделения "Востока" за неделю освободили два села в Запорожской области

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2415 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", Вооруженные силы РФ освободили за неделю два села в Запорожской области, сообщило министерство обороны России.
«

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2415-ти военнослужащих, 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Цветковое и Криничное Запорожской области, подчеркнули в Минобороны России.
"За неделю нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - добавили в министерстве обороны РФ.
