Две штурмовые группы ВСУ уничтожены артиллерией и дронами в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 20.02.2026
Две штурмовые группы ВСУ уничтожены артиллерией и дронами в Сумской области
Две штурмовые группы ВСУ уничтожены артиллерией и дронами в Сумской области - РИА Новости, 20.02.2026
Две штурмовые группы ВСУ уничтожены артиллерией и дронами в Сумской области
Две штурмовые группы ВСУ уничтожены артиллерией и дронами "Северян" в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
Две штурмовые группы ВСУ уничтожены артиллерией и дронами в Сумской области

РИА Новости: ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ в Сумской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Две штурмовые группы ВСУ уничтожены артиллерией и дронами "Северян" в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник предпринял попытку выдвижения двух штурмовых групп 253-го отдельного штурмового полка "Арей" и 53-го отдельного разведывательного батальона в направлении населенного пункта Покровка. Обе группы заблаговременно вскрыты разведкой и уничтожены ударами дронов и артиллерии", - сообщил он.
Собеседник агентства также отметил, что в Краснопольском районе Сумской области продвижение отрядов группировки войск "Север" на трех участках составило до 250 метров.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала