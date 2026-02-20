https://ria.ru/20260220/spetsoperatsiya-2075654125.html
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе - РИА Новости, 20.02.2026
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
Бойцы "Севера" улучшили позиции на девяти участках в Сумском районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T06:31:00+03:00
2026-02-20T06:31:00+03:00
2026-02-20T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
владимир путин
сумская область
сумская область
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бойцы "Севера" улучшили позиции на девяти участках в Сумском районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Штурмовые подразделения <...> продвинулись на девяти участках на 300 метров. Взяты в плен трое военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ
", — рассказал собеседник агентства.
Помимо этого, российские военные комплексным огнем отразили контратаку 71-й отдельной аэромобильной бригады противника и взяли в плен еще двух боевиков.
Уточняется, что ВСУ предприняли попытку выдвижения 53-го отдельного разведбатальона и 253-го отдельного штурмового полка "Арей" в направлении Покровки. Их уничтожили дронами и артиллерией.
В Краснопольском районе отряды группировки "Север" продвинулись на трех участках до 250 метров, отметили силовики.
По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял в Сумской области
до 220 боевиков, две ББМ, 15 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.