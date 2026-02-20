Рейтинг@Mail.ru
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 20.02.2026 (обновлено: 09:04 20.02.2026)
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе - РИА Новости, 20.02.2026
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
Бойцы "Севера" улучшили позиции на девяти участках в Сумском районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
владимир путин
сумская область
сумская область
безопасность, вооруженные силы украины, владимир путин, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Сумская область
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе

РИА Новости: бойцы "Севера" продвинулись на девяти участках в Сумском районе

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бойцы "Севера" улучшили позиции на девяти участках в Сумском районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Штурмовые подразделения <...> продвинулись на девяти участках на 300 метров. Взяты в плен трое военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Бойцы "Севера" загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников
Вчера, 05:02
Помимо этого, российские военные комплексным огнем отразили контратаку 71-й отдельной аэромобильной бригады противника и взяли в плен еще двух боевиков.
Уточняется, что ВСУ предприняли попытку выдвижения 53-го отдельного разведбатальона и 253-го отдельного штурмового полка "Арей" в направлении Покровки. Их уничтожили дронами и артиллерией.
В Краснопольском районе отряды группировки "Север" продвинулись на трех участках до 250 метров, отметили силовики.
По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял в Сумской области до 220 боевиков, две ББМ, 15 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Вооруженные силы Украины
Владимир Путин
Сумская область
 
 
Версия 2023.1 Beta
