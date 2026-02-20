ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бойцы "Севера" улучшили позиции на девяти участках в Сумском районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Штурмовые подразделения <...> продвинулись на девяти участках на 300 метров. Взяты в плен трое военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ ", — рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, российские военные комплексным огнем отразили контратаку 71-й отдельной аэромобильной бригады противника и взяли в плен еще двух боевиков.

Уточняется, что ВСУ предприняли попытку выдвижения 53-го отдельного разведбатальона и 253-го отдельного штурмового полка "Арей" в направлении Покровки. Их уничтожили дронами и артиллерией.

В Краснопольском районе отряды группировки "Север" продвинулись на трех участках до 250 метров, отметили силовики.

По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял в Сумской области до 220 боевиков, две ББМ, 15 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов и материальных средств.