ПВО группировки "Днепр" по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА

"То есть, (наши) ребята настолько подготовленные, что бывают такие моменты: он в день три ракеты может пустить свободно в течение 10 минут. У нас летели БПЛА самолетного типа. Пролетали в определенной точке. Соответственно, у нас там стоят наши бойцы. Отрабатывал он с ПЗРК. Как раз двигатель внутреннего сгорания. На ДВС они летят, большие крылья. Сход ракеты - поражение цели. Все. На тепло вот как раз они работают", - рассказал офицер "Днепра" с позывным "Махор".