ПВО группировки "Днепр" по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА
ПВО группировки "Днепр" по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА - РИА Новости, 20.02.2026
ПВО группировки "Днепр" по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА
Мобильные огневые противодронные расчеты группировки войск "Днепр" способны по звуку, без визуального контакта, уничтожать украинские ударные БПЛА, сообщил РИА Новости
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
2026
ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Мобильные огневые противодронные расчеты группировки войск "Днепр" способны по звуку, без визуального контакта, уничтожать украинские ударные БПЛА, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки с позывным "Сидор".
"Мы начинаем слышать гул ДВС (двигателя внутреннего сгорания - ред.). А мы их слышим хорошо за 15-20 километров. Соответственно, услышали гул, эту информацию уже до тыловых подразделений мы доводим... Не видно их, но слышно. На звук так же работаем и бывали случаи, при работе на звук, когда кучность огня (высокая), так же уничтожаем эти ударные БПЛА… А когда кучность огня и (БПЛА ВСУ
) эшелонно работают, как бы поражаем, уничтожаем", - сказал он.
По словам военного, аналитики ПВО группировки "Днепр" системно выявляют места запуска вражеских БПЛА, при этом и вооружение, и уровень подготовки личного состава позволяют успешно и малыми силами встречать, перехватывать и отражать налеты врага.
"То есть, (наши) ребята настолько подготовленные, что бывают такие моменты: он в день три ракеты может пустить свободно в течение 10 минут. У нас летели БПЛА самолетного типа. Пролетали в определенной точке. Соответственно, у нас там стоят наши бойцы. Отрабатывал он с ПЗРК. Как раз двигатель внутреннего сгорания. На ДВС они летят, большие крылья. Сход ракеты - поражение цели. Все. На тепло вот как раз они работают", - рассказал офицер "Днепра" с позывным "Махор".