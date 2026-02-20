Рейтинг@Mail.ru
ПВО группировки "Днепр" по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:47 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/spetsoperatsiya-2075644402.html
ПВО группировки "Днепр" по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА
ПВО группировки "Днепр" по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА - РИА Новости, 20.02.2026
ПВО группировки "Днепр" по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА
Мобильные огневые противодронные расчеты группировки войск "Днепр" способны по звуку, без визуального контакта, уничтожать украинские ударные БПЛА, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T02:47:00+03:00
2026-02-20T02:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16940d46d0508b664f895b859aee2e78.jpg
https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075373003.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391437_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_4aa8bb81e1c4f198b54f9120389a687a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ПВО группировки "Днепр" по звуку выявляет и уничтожает украинские БПЛА

РИА Новости: ПВО группировки "Днепр" по звуку выявляет и уничтожает БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Мобильные огневые противодронные расчеты группировки войск "Днепр" способны по звуку, без визуального контакта, уничтожать украинские ударные БПЛА, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки с позывным "Сидор".
"Мы начинаем слышать гул ДВС (двигателя внутреннего сгорания - ред.). А мы их слышим хорошо за 15-20 километров. Соответственно, услышали гул, эту информацию уже до тыловых подразделений мы доводим... Не видно их, но слышно. На звук так же работаем и бывали случаи, при работе на звук, когда кучность огня (высокая), так же уничтожаем эти ударные БПЛА… А когда кучность огня и (БПЛА ВСУ) эшелонно работают, как бы поражаем, уничтожаем", - сказал он.
По словам военного, аналитики ПВО группировки "Днепр" системно выявляют места запуска вражеских БПЛА, при этом и вооружение, и уровень подготовки личного состава позволяют успешно и малыми силами встречать, перехватывать и отражать налеты врага.
"То есть, (наши) ребята настолько подготовленные, что бывают такие моменты: он в день три ракеты может пустить свободно в течение 10 минут. У нас летели БПЛА самолетного типа. Пролетали в определенной точке. Соответственно, у нас там стоят наши бойцы. Отрабатывал он с ПЗРК. Как раз двигатель внутреннего сгорания. На ДВС они летят, большие крылья. Сход ракеты - поражение цели. Все. На тепло вот как раз они работают", - рассказал офицер "Днепра" с позывным "Махор".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Офицер ПВО "Днепра" рассказал, как узнают цели запусков БПЛА ВСУ
Вчера, 07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала