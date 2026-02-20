ВС России сорвали попытку атаки ВСУ под Красноармейском

ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Миномётный расчёт морских пехотинцев сорвал попытку атаки на позиции российских подразделений под Красноармейском и уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили РИА Новости военнослужащие 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр".

Миномётчик с позывным "Кадет" рассказал, что цель была выявлена с помощью беспилотных систем.

"Выдвинулись расчётом для поражения живой силы противника. Нанесли удар — три-четыре выстрела — и остановили накат (атаку — ред.) противника", — сообщил он.

Командир взвода с позывным "Чепа" добавил, что в ходе работы миномётчики также уничтожили несколько позиций ВСУ под Красноармейском.