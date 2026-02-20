Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытку атаки ВСУ под Красноармейском
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 20.02.2026
ВС России сорвали попытку атаки ВСУ под Красноармейском
ВС России сорвали попытку атаки ВСУ под Красноармейском
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Миномётный расчёт морских пехотинцев сорвал попытку атаки на позиции российских подразделений под Красноармейском и уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили РИА Новости военнослужащие 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр".
Миномётчик с позывным "Кадет" рассказал, что цель была выявлена с помощью беспилотных систем.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Водитель ВС России спас жизни двух тяжелораненых сослуживцев
00:44
"Выдвинулись расчётом для поражения живой силы противника. Нанесли удар — три-четыре выстрела — и остановили накат (атаку — ред.) противника", — сообщил он.
Командир взвода с позывным "Чепа" добавил, что в ходе работы миномётчики также уничтожили несколько позиций ВСУ под Красноармейском.
"Наша разведка зафиксировала опорный пункт ВСУ. Поступила команда к бою, прибежали на позицию, начали отрабатывать по врагу. В результате поставленная задача выполнена, противник разгромлен — до четырёх-пяти человек", — отметил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ВС России уничтожили канадскую бронемашину под Константиновкой
Вчера, 06:02
 
