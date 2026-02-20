Рейтинг@Mail.ru
Водитель ВС России спас жизни двух тяжелораненых сослуживцев - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:44 20.02.2026
Водитель ВС России спас жизни двух тяжелораненых сослуживцев
Водитель ВС России спас жизни двух тяжелораненых сослуживцев
Рядовой Александр Голиков в ходе выполнения боевой задачи, несмотря на ранение, эвакуировал двух тяжелораненых сослуживцев и спас им жизни, сообщило Минобороны...
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия
Водитель ВС России спас жизни двух тяжелораненых сослуживцев

Водитель ВС РФ вывез двух тяжелораненых сослуживцев, чем спас им жизни

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Рядовой Александр Голиков в ходе выполнения боевой задачи, несмотря на ранение, эвакуировал двух тяжелораненых сослуживцев и спас им жизни, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, водитель Голиков выполнял боевую задачу по доставке продовольствия и боеприпасов на позицию артиллерийского расчета ВС РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи военнослужащий неоднократно подвергался атаке ударных БПЛА противника и был ранен. Несмотря на ранение, проявив мужество и профессионализм, Александр произвел своевременный подвоз продовольствия и боеприпасов на позиции и эвакуировал двух тяжелораненых военнослужащих, чем спас им жизнь", - говорится в сообщении.
Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям рядового Голикова были спасены жизни раненых боевых товарищей, а подразделения артиллерии были обеспечены необходимым продовольствием и боеприпасами, подытожили в Минобороны.
Российские военнослужащие
Оператор БПЛА спас сослуживцев под Красноармейском
14 февраля, 03:52
 
