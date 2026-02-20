Водитель ВС России спас жизни двух тяжелораненых сослуживцев

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Рядовой Александр Голиков в ходе выполнения боевой задачи, несмотря на ранение, эвакуировал двух тяжелораненых сослуживцев и спас им жизни, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, водитель Голиков выполнял боевую задачу по доставке продовольствия и боеприпасов на позицию артиллерийского расчета ВС РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи военнослужащий неоднократно подвергался атаке ударных БПЛА противника и был ранен. Несмотря на ранение, проявив мужество и профессионализм, Александр произвел своевременный подвоз продовольствия и боеприпасов на позиции и эвакуировал двух тяжелораненых военнослужащих, чем спас им жизнь", - говорится в сообщении.