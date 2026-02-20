Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В преддверии главных весенних праздников ПАО "Совкомбанк" и "Халва" представляют специальную акцию "На высоте чувств", сообщает пресс-служба финансовой организации.

В рамках акции каждый клиент может получить повышенный кэшбэк до 70%, увеличенную рассрочку на покупки до 36 месяцев, а также выиграть сертификат на путешествие мечты.

Для участия в акции необходимо активировать ее в мобильном приложении "Халвы" (0+) или на странице акции , совершать покупки на сумму от 3 тысяч рублей в любом из 260 тысяч магазинов-партнеров программы и регистрировать чеки на специальной странице. За каждый зарегистрированный чек участник получает возможность крутить Колесо фортуны (0+) и выиграть либо кэшбэк, либо увеличенную рассрочку.

Также все зарегистрированные чеки участвуют в розыгрыше главных призов: сертификатов на путешествия. Шансы на победу растут с количеством собранных чеков: от двух чеков — участие в розыгрыше сертификата на 200 тысяч рублей, от трех до пяти чеков — на 300 тысяч рублей, от шести чеков — на 500 тысяч рублей.

Акция продлится до 9 марта 2026 года, розыгрыш сертификатов состоится 8 апреля 2026 года. Вручение призов победителям пройдет в период с 16 апреля по 16 мая 2026 года.

Все новые участники акции получат 30 дней бесплатного доступа к подписке "Халва.Десятка", которая предоставляет увеличенный срок рассрочки до 10 месяцев у партнеров.

Сроки проведения акции с 20.02.2026 по 16.05.2026 (включительно). Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, иные подробные условия доступны на странице акции

