Рейтинг@Mail.ru
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств" - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/sovkombank-2075775009.html
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств" - РИА Новости, 20.02.2026
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"
В преддверии главных весенних праздников ПАО "Совкомбанк" и "Халва" представляют специальную акцию "На высоте чувств", сообщает пресс-служба финансовой... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:24:00+03:00
2026-02-20T16:24:00+03:00
совкомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075769736_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac0c9bc953940b2a54b2e26529a21c82.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075769736_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_fa4bc6552c906a3a452fbeebd7e3edaa.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совкомбанк
Совкомбанк

Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"

© Фото предоставлено ПАО "Совкомбанк"Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"
Совкомбанк и Халва запускают акцию На высоте чувств - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото предоставлено ПАО "Совкомбанк"
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В преддверии главных весенних праздников ПАО "Совкомбанк" и "Халва" представляют специальную акцию "На высоте чувств", сообщает пресс-служба финансовой организации.
В рамках акции каждый клиент может получить повышенный кэшбэк до 70%, увеличенную рассрочку на покупки до 36 месяцев, а также выиграть сертификат на путешествие мечты.
Для участия в акции необходимо активировать ее в мобильном приложении "Халвы" (0+) или на странице акции, совершать покупки на сумму от 3 тысяч рублей в любом из 260 тысяч магазинов-партнеров программы и регистрировать чеки на специальной странице. За каждый зарегистрированный чек участник получает возможность крутить Колесо фортуны (0+) и выиграть либо кэшбэк, либо увеличенную рассрочку.
Также все зарегистрированные чеки участвуют в розыгрыше главных призов: сертификатов на путешествия. Шансы на победу растут с количеством собранных чеков: от двух чеков — участие в розыгрыше сертификата на 200 тысяч рублей, от трех до пяти чеков — на 300 тысяч рублей, от шести чеков — на 500 тысяч рублей.
Акция продлится до 9 марта 2026 года, розыгрыш сертификатов состоится 8 апреля 2026 года. Вручение призов победителям пройдет в период с 16 апреля по 16 мая 2026 года.
Все новые участники акции получат 30 дней бесплатного доступа к подписке "Халва.Десятка", которая предоставляет увеличенный срок рассрочки до 10 месяцев у партнеров.
Сроки проведения акции с 20.02.2026 по 16.05.2026 (включительно). Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, иные подробные условия доступны на странице акции.

Изучите все условия кредита (займа) в разделе Карта рассрочки "Халва" на сайте www.sovcombank.ru

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneTUxPf5jnR
 
Совкомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала