На фестивале Юрия Башмета в Сочи начали работу творческие школы

СОЧИ, 20 фев – РИА Новости. На XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, который проходит под патронажем всемирно известного альтиста и дирижера Юрия Башмета, начали работу различные творческие школы, лаборатории и форумы, передает корреспондент РИА Новости.

Образовательные проекты – большая и важная часть работы фестиваля, который в этом году проходит с 18 февраля по 1 марта. Одно из главных направлений – занятия Международной музыкальной академии, которая адресована начинающим музыкантам.

"Молодежи очень интересно общаться с более старшим поколением исполнителей, к которым я себя уже причисляю. И для нас это тоже совершенно особая энергетика, потому что молодежь намного быстрее реагирует на многие вещи. Эта энергетика, может быть, в чем-то даже выводит какие-то неточности, которые могут быть в юном возрасте. Но тем не менее, само состояние отдачи, посвящение себя каждому произведению – это дорогого стоит и доставляет нам всем большую радость", – поделился накануне один из участников гала-открытия выдающийся скрипач Вадим Репин.

Занятия Академии проводятся по разным направлениям – департаментам: инструментальный, хорового дирижирования, вокальный, творческая лаборатория "Прима домра". Еще одно направление – занятия для молодых композиторов. Его курирует известный современный композитор Александр Чайковский, отметивший 19 февраля 80-летие премьерами своих сочинений сразу на двух концертах фестиваля.

"Эта творческая лаборатория и конкурс уже стали за много лет для нас всех привычной работой фестиваля. Впервые мы решили сделать это с Юрием Башметом больше 10 лет назад. Тогда я со своей стороны видел спад интереса среди молодых композиторов к камерной музыке, то есть к квартетам и ансамблям. А ведь струнный квартет для композитора – это как для артиста балета ежедневный класс. Это школа, которую ничем нельзя заменить. Сейчас, в том числе и благодаря нашей работе, мы видим, как этот интерес среди молодых композиторов возрастает. У нас увеличилось число заявок на конкурс. В этом году было около 50 желающих – для нас это рекорд. Около 20 из них были очень приличными. В итоге мы взяли порядка 14 человек", – рассказал в интервью РИА Новости Чайковский.

Помимо занятий Академии, в рамках фестиваля проходит Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, Школа молодых продюсеров, Зимняя школа поэтов. Также проводятся занятия в Фотошколе, Школе дизайна и детские мастер-классы.