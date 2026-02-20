Рейтинг@Mail.ru
На фестивале Юрия Башмета в Сочи начали работу творческие школы - РИА Новости, 20.02.2026
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
12:34 20.02.2026
На фестивале Юрия Башмета в Сочи начали работу творческие школы
На фестивале Юрия Башмета в Сочи начали работу творческие школы
На XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, который проходит под патронажем всемирно известного альтиста и дирижера Юрия Башмета, начали работу... РИА Новости, 20.02.2026
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
сочи
вадим репин
александр чайковский
юрий башмет
Новости
Репетиция Всероссийского юношеского оркестра под руководством Юрия Башмета на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Репетиция Всероссийского юношеского оркестра под руководством Юрия Башмета на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Репетиция Всероссийского юношеского оркестра под руководством Юрия Башмета на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
СОЧИ, 20 фев – РИА Новости. На XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, который проходит под патронажем всемирно известного альтиста и дирижера Юрия Башмета, начали работу различные творческие школы, лаборатории и форумы, передает корреспондент РИА Новости.
Образовательные проекты – большая и важная часть работы фестиваля, который в этом году проходит с 18 февраля по 1 марта. Одно из главных направлений – занятия Международной музыкальной академии, которая адресована начинающим музыкантам.
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
В Сочи торжественно открылся XIX Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета
Вчера, 10:12
"Молодежи очень интересно общаться с более старшим поколением исполнителей, к которым я себя уже причисляю. И для нас это тоже совершенно особая энергетика, потому что молодежь намного быстрее реагирует на многие вещи. Эта энергетика, может быть, в чем-то даже выводит какие-то неточности, которые могут быть в юном возрасте. Но тем не менее, само состояние отдачи, посвящение себя каждому произведению – это дорогого стоит и доставляет нам всем большую радость", – поделился накануне один из участников гала-открытия выдающийся скрипач Вадим Репин.
Занятия Академии проводятся по разным направлениям – департаментам: инструментальный, хорового дирижирования, вокальный, творческая лаборатория "Прима домра". Еще одно направление – занятия для молодых композиторов. Его курирует известный современный композитор Александр Чайковский, отметивший 19 февраля 80-летие премьерами своих сочинений сразу на двух концертах фестиваля.
"Эта творческая лаборатория и конкурс уже стали за много лет для нас всех привычной работой фестиваля. Впервые мы решили сделать это с Юрием Башметом больше 10 лет назад. Тогда я со своей стороны видел спад интереса среди молодых композиторов к камерной музыке, то есть к квартетам и ансамблям. А ведь струнный квартет для композитора – это как для артиста балета ежедневный класс. Это школа, которую ничем нельзя заменить. Сейчас, в том числе и благодаря нашей работе, мы видим, как этот интерес среди молодых композиторов возрастает. У нас увеличилось число заявок на конкурс. В этом году было около 50 желающих – для нас это рекорд. Около 20 из них были очень приличными. В итоге мы взяли порядка 14 человек", – рассказал в интервью РИА Новости Чайковский.
Помимо занятий Академии, в рамках фестиваля проходит Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, Школа молодых продюсеров, Зимняя школа поэтов. Также проводятся занятия в Фотошколе, Школе дизайна и детские мастер-классы.
"Все, что Юрий Башмет вложил в Сочи за 19 лет проведения фестиваля, создает, я бы так сказал, филармоническое комьюнити, сообщество, чего очень не хватает во многих регионах нашей страны. В Сочи есть филармония, есть некий узкий круг меломанов, которые ходят на концерты классической музыки. Но у Башмета получается сделать в сто раз больше. Сделать так, чтобы это было объединение творческих людей и лабораторий. Внутри фестиваля проходят премьеры и форумы – это все очень важно. Так что это не просто фестиваль классической музыки, это нечто совершенно большее", – поделился накануне один из участников гала-концерта пианист-виртуоз Денис Мацуев.
Композитор Александр Чайковский во время мировой премьеры хоровой оперы Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском в рамках программы ХIII Международного зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета
Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи
19 февраля, 20:10
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиСочиВадим РепинАлександр ЧайковскийЮрий Башмет
 
 
