Итальянец научил собаку выбрасывать мусор

МИЛАН, 20 фев – РИА Новости. Полиция города Катания на Сицилии сняла на камеру собаку, которая умеет выбрасывать мешки с мусором на обочину дороги: по-видимому, нарушать закон ее научил хозяин, сообщила мэрия города в соцсетях.

« "Экологическое подразделение полиции Катании опубликовало два видео, снятых камерами видеонаблюдения, на которых видно, как собака выбрасывает мешок с мусором на улицу. Сцена не оставляет места для сомнений: животное, по всей видимости, было обучено с тем, чтобы под камеры не попал ее хозяин, неправильно выбрасывающий мусор", - говорится в сообщении.

На видеороликах, снятых в темное время суток, небольшой пес тащит в зубах пакет с мусором и оставляет ее не обочине, озираясь по сторонам. Ролик сняты вечером 15 и 16 февраля.

"Изобретательность никогда не может быть оправданием для невоспитанности", - заявили власти. Такое поведение, отметили в мэрии, является неправильным не только с точки зрения загрязнения города и попытки обойти закон при "эксплуатации невинного четвероногого друга".