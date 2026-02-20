Рейтинг@Mail.ru
В Москве вытащили из снежного плена почти 500 грузовиков - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/snegopad-2075868482.html
В Москве вытащили из снежного плена почти 500 грузовиков
В Москве вытащили из снежного плена почти 500 грузовиков - РИА Новости, 20.02.2026
В Москве вытащили из снежного плена почти 500 грузовиков
Почти 500 фур вытащили в Москве за два дня снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:30:00+03:00
2026-02-20T19:30:00+03:00
авто
москва
снегопад в москве
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597642145_0:66:3405:1981_1920x0_80_0_0_b376165db068d48afd8f6c8a12adfb1d.jpg
https://ria.ru/20260220/moskva-2075840075.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597642145_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_457a7ccf7e547b6734fd6b40ef1d60be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, москва, снегопад в москве, департамент транспорта г. москвы
Авто, Москва, Снегопад в Москве, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве вытащили из снежного плена почти 500 грузовиков

В Москве за 2 "Дорожный патруль" вытащил из снежного плена почти 500 грузовиков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Почти 500 фур вытащили в Москве за два дня снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Почти 500 фур вытащил Дорожный патруль за два дня снегопадов. Каждый застрявший грузовик - это потенциальный многокилометровый затор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 36 экипажей работали без остановки днём и ночью в дни обильных осадков. Благодаря слаженной работе специалистов даже в непогоду движение в городе остается стабильным и безопасным.
Уборка снега на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Сильный снегопад прошел в Москве вопреки прогнозу, рассказал синоптик
Вчера, 18:04
 
АвтоМоскваСнегопад в МосквеДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала