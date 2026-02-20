https://ria.ru/20260220/snegopad-2075868482.html
В Москве вытащили из снежного плена почти 500 грузовиков
В Москве вытащили из снежного плена почти 500 грузовиков - РИА Новости, 20.02.2026
В Москве вытащили из снежного плена почти 500 грузовиков
Почти 500 фур вытащили в Москве за два дня снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.02.2026
москва
Новости
В Москве вытащили из снежного плена почти 500 грузовиков
В Москве за 2 "Дорожный патруль" вытащил из снежного плена почти 500 грузовиков