Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке - РИА Новости, 20.02.2026
08:12 20.02.2026
Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке
Количество выпадающего снега в Москве, по прогнозам на середину XXI века, вряд ли уменьшится, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии... РИА Новости, 20.02.2026
общество, москва, россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ), Снегопад в Москве
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Количество выпадающего снега в Москве, по прогнозам на середину XXI века, вряд ли уменьшится, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
«
"И на севере (России - ред.), и в Москве, если мы говорим про прогнозы на середину XXI века, конечно же, снег остается", - сказал Константинов, отвечая на вопрос, может ли стать меньше количество снега в Москве и на севере России в связи с глобальным потеплением.
Он подчеркнул, что отсутствие снежного покрова в Москве остается экзотикой: такое было всего раз, в 2020 году.
Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
ОбществоМоскваРоссияПавел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)Снегопад в Москве
 
 
