Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке

«

"И на севере (России - ред.), и в Москве, если мы говорим про прогнозы на середину XXI века, конечно же, снег остается", - сказал Константинов, отвечая на вопрос, может ли стать меньше количество снега в Москве и на севере России в связи с глобальным потеплением.