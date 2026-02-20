https://ria.ru/20260220/sneg-2075660622.html
Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке
Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке - РИА Новости, 20.02.2026
Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке
Количество выпадающего снега в Москве, по прогнозам на середину XXI века, вряд ли уменьшится, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T08:12:00+03:00
2026-02-20T08:12:00+03:00
2026-02-20T08:12:00+03:00
общество
москва
россия
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075412182_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_9e2d3819088658a9204cd47f6eda4fcb.jpg
https://ria.ru/20260220/snegopad-2075659882.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075412182_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_66e369252ba2bc799a27ec322632decc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ), Снегопад в Москве
Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке
Константинов: в Москве вряд ли будет выпадать меньше снега к середине XXI века