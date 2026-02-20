В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
