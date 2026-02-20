Рейтинг@Mail.ru
СМИ изобразили Путина и Трампа в окружении карликовых лидеров Европы - РИА Новости, 20.02.2026
16:04 20.02.2026 (обновлено: 17:04 20.02.2026)
СМИ изобразили Путина и Трампа в окружении карликовых лидеров Европы
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир мединский
нато
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир мединский, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Мединский, НАТО
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) в иллюстрации к статье "Почему Европа не повзрослеет" изобразила президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в окружении карликовых лидеров европейских стран.
"Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм", - говорится в публикации издания.
Статья сопровождается иллюстрацией, на которой Путин и Трамп стоят друг напротив друга в окружении президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Италии Джорджи Мелони и британского премьера Кира Стармера. Европейские лидеры, в отличие от глав РФ и США, изображены в виде гномов с красными колпаками.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине
16 февраля, 11:19
 
