СМИ изобразили Путина и Трампа в окружении карликовых лидеров Европы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) в иллюстрации к статье "Почему Европа не повзрослеет" изобразила президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в окружении карликовых лидеров европейских стран.
Статья сопровождается иллюстрацией, на которой Путин и Трамп стоят друг напротив друга в окружении президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Италии Джорджи Мелони и британского премьера Кира Стармера. Европейские лидеры, в отличие от глав РФ и США, изображены в виде гномов с красными колпаками.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
