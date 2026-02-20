СМИ: решение по удару США по Ирану зависит от итогов встречи делегаций

АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Обратный отсчёт до возможного военного удара США по Ирану может начаться после очередной встречи делегаций, на которой стороны представят взаимные предложения, пишет в пятницу издание Hürriyet.
Как сообщало накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку, и, если власти Ирана не согласятся после этого на требования Трампа о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной военной кампанией.
В то же время, пишет издание, США должны завершить процесс наращивания военного контингента в регионе. После этого, при определённом развитии событий, может начаться обратный отсчёт.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.
