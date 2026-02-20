Рейтинг@Mail.ru
СМИ: решение по удару США по Ирану зависит от итогов встречи делегаций - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/smi-2075716885.html
СМИ: решение по удару США по Ирану зависит от итогов встречи делегаций
СМИ: решение по удару США по Ирану зависит от итогов встречи делегаций - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: решение по удару США по Ирану зависит от итогов встречи делегаций
Обратный отсчёт до возможного военного удара США по Ирану может начаться после очередной встречи делегаций, на которой стороны представят взаимные предложения,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:59:00+03:00
2026-02-20T11:59:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260220/tramp-2075666964.html
https://ria.ru/20260219/iran-2075625402.html
сша
иран
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
СМИ: решение по удару США по Ирану зависит от итогов встречи делегаций

Hürriyet: обратный отсчет до удара США по Ирану может начаться после переговоров

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Обратный отсчёт до возможного военного удара США по Ирану может начаться после очередной встречи делегаций, на которой стороны представят взаимные предложения, пишет в пятницу издание Hürriyet.
Как сообщало накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку, и, если власти Ирана не согласятся после этого на требования Трампа о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной военной кампанией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп рассматривал разные варианты ударов по Ирану, пишут СМИ
Вчера, 09:17
"Ключевой датой станет предстоящая встреча, на которой Вашингтон и Тегеран представят свои предложения. Именно её итоги могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации", - говорится в материале Hürriyet.
В то же время, пишет издание, США должны завершить процесс наращивания военного контингента в регионе. После этого, при определённом развитии событий, может начаться обратный отсчёт.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп рассказал новые подробности по сделке с Ираном
19 февраля, 23:10
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала