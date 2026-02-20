СМИ: решение по удару США по Ирану зависит от итогов встречи делегаций

В то же время, пишет издание, США должны завершить процесс наращивания военного контингента в регионе. После этого, при определённом развитии событий, может начаться обратный отсчёт.

Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.