СМИ: в Калифорнии убили астрофизика Гриллмэйра
СМИ: в Калифорнии убили астрофизика Гриллмэйра - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: в Калифорнии убили астрофизика Гриллмэйра
Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце своего дома в Калифорнии, сообщает газета Los... РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: в Калифорнии убили астрофизика Гриллмэйра
