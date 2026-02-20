Рейтинг@Mail.ru
07:02 20.02.2026
СМИ: в Калифорнии убили астрофизика Гриллмэйра

LA Times: в Калифорнии застрелили астрофизика Гриллмэйра

Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Reed Saxon
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце своего дома в Калифорнии, сообщает газета Los Angeles Times.
"Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института, более 40 лет занимавшийся исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет, был смертельно ранен. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение", - пишет издание.
Отмечается, что мужчина скончался на месте. Сейчас полиция расследует обстоятельства происшествия.
