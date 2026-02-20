https://ria.ru/20260220/slovo-2075649768.html
В Институте Пушкина объяснили, когда допустимо говорить слово "кушать"
В Институте Пушкина объяснили, когда допустимо говорить слово "кушать" - РИА Новости, 20.02.2026
В Институте Пушкина объяснили, когда допустимо говорить слово "кушать"
Словари русского языка советуют употреблять слово "кушать" только для вежливого или ласкового приглашения к еде, однако ситуация может измениться, сообщила РИА... РИА Новости, 20.02.2026
общество
общество
В Институте Пушкина объяснили, когда допустимо говорить слово "кушать"
РИА Новости: слово "кушать" употребляется для вежливого приглашения к еде
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Словари русского языка советуют употреблять слово "кушать" только для вежливого или ласкового приглашения к еде, однако ситуация может измениться, сообщила РИА Новости заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Арина Жукова.
"Все словари обращают внимание на то, что это слово не может свободно употребляться в любых контекстах, в отличие от его нейтрального синонима "есть". Глагол "кушать" чаще всего употребляется в формулах вежливого или ласкового приглашения к еде", — сказала Жукова, добавив, что у многих людей это слово соотносится с образом мамы или бабушки, которые заботятся о том, чтобы мы не остались голодными.
Она отметила, что сегодня глагол начинает использоваться и за пределами строго отведенных для него этикетных ситуаций. Так, взрослые часто употребляют его не только в ситуации общения с детьми, но и говоря между собой о детях (плохо кушает, все кушает), о домашних животных, а также о приеме лекарств и различных биодобавок (кушать таблетки, кушать БАДы).
"Есть вероятность, что слово может расширить употребительность в пределах разговорной речи носителей литературного языка, изменив свои стилистические характеристики", — подчеркнула филолог.