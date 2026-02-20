В Институте Пушкина объяснили, когда допустимо говорить слово "кушать"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Словари русского языка советуют употреблять слово "кушать" только для вежливого или ласкового приглашения к еде, однако ситуация может измениться, сообщила РИА Новости заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Арина Жукова.

"Все словари обращают внимание на то, что это слово не может свободно употребляться в любых контекстах, в отличие от его нейтрального синонима "есть". Глагол "кушать" чаще всего употребляется в формулах вежливого или ласкового приглашения к еде", — сказала Жукова, добавив, что у многих людей это слово соотносится с образом мамы или бабушки, которые заботятся о том, чтобы мы не остались голодными.

Она отметила, что сегодня глагол начинает использоваться и за пределами строго отведенных для него этикетных ситуаций. Так, взрослые часто употребляют его не только в ситуации общения с детьми, но и говоря между собой о детях (плохо кушает, все кушает), о домашних животных, а также о приеме лекарств и различных биодобавок (кушать таблетки, кушать БАДы).