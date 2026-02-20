Фицо пообещал, что Словакия ответит на политическую игру Киева с нефтью

БРАТИСЛАВА, 20 фев - РИА Новости. Словакия примет ответные меры в отношении Украины, если подтвердится, что Киев ведет политическую игру, не пропуская российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.