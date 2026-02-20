https://ria.ru/20260220/slovakija-2075801673.html
Фицо пообещал, что Словакия ответит на политическую игру Киева с нефтью
БРАТИСЛАВА, 20 фев - РИА Новости. Словакия примет ответные меры в отношении Украины, если подтвердится, что Киев ведет политическую игру, не пропуская российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«
"Да, мы будем принимать ответные меры, если подтвердится что, то, что происходит с нефтью, это только политическая игра и ничто иное", - сказал Фицо
в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
Он заявил, что по той информации, которая есть у Словакии
, место предполагаемой неисправности на нефтепроводе "Дружба" уже должно было быть отремонтировано.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Премьер-министр страны Фицо заявил, что Slovnaft в текущих условиях прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину
, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок. Он также пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, заявив, что шокирован отсутствием информации от украинской стороны о ситуации с "Дружбой". Министерство экономики Словакии 19 февраля сообщило, что Киев
пообещал пустить нефть по "Дружбе" 21 февраля.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.