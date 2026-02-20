https://ria.ru/20260220/sk-2075740656.html
На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под лед
"УАЗ" с 9 людьми провалился под лёд на озере Байкал в районе мыса Хобой, погибла группа туристов, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 20.02.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
СК: "УАЗ" с 9 людьми провалился под лед на Байкале, есть погибшие