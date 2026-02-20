Рейтинг@Mail.ru
На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под лед - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 20.02.2026 (обновлено: 13:00 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/sk-2075740656.html
На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под лед
На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под лед - РИА Новости, 20.02.2026
На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под лед
"УАЗ" с 9 людьми провалился под лёд на озере Байкал в районе мыса Хобой, погибла группа туристов, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:58:00+03:00
2026-02-20T13:00:00+03:00
происшествия
байкал
россия
иркутская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260220/baykal-2075737793.html
байкал
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, байкал, россия, иркутская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкал, Россия, Иркутская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Следственный комитет России (СК РФ)
На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под лед

СК: "УАЗ" с 9 людьми провалился под лед на Байкале, есть погибшие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "УАЗ" с 9 людьми провалился под лёд на озере Байкал в районе мыса Хобой, погибла группа туристов, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия на льду Байкала, в результате которого погибла группа туристов... Днём 20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лёд провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший 9 человек. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие", - говорится в сообщении.
Лед на озере - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля
Вчера, 12:52
 
ПроисшествияБайкалРоссияИркутская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала