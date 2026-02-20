https://ria.ru/20260220/sirena-2075891470.html
Суд обратил в доход государства имущество "Сирена-Трэвел"
Суд обратил в доход государства имущество "Сирена-Трэвел" - РИА Новости, 20.02.2026
Суд обратил в доход государства имущество "Сирена-Трэвел"
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество собственников оператора систем бронирования "Сирена-Трэвел" -... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:20:00+03:00
2026-02-20T22:20:00+03:00
2026-02-20T22:20:00+03:00
москва
ибрагим сулейманов
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20260220/galitskiy-2075731714.html
https://ria.ru/20251213/ivanov-2061876195.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ибрагим сулейманов, генеральная прокуратура рф, происшествия
Москва, Ибрагим Сулейманов, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд обратил в доход государства имущество "Сирена-Трэвел"
Суд в Москве обратил в доход государства имущество "Сирена-Трэвел"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество собственников оператора систем бронирования "Сирена-Трэвел" - разработчика системы бронирования билетов Leonardo, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Иск удовлетворен в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
Слушания проходили в закрытом режиме.
Генпрокуратура
4 февраля потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Тревел". Источник РИА Новости ранее сообщил, что иск касается и оператора системы взаиморасчетов на воздушном транспорте "ТКП".
Ранее суд в рамках обеспечительных мер по иску арестовал имущество ответчиков. Среди них "Пика Инвестментс Лимитед", "ХДХ-Хотел Девелопмент Холсинг СА", АО "Авиаконсорциум", а также около 45 лиц, включая гендиректора оператора систем бронирования Михаила Баскакова и находящегося в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова
.
"Сирена-Трэвел" и "ТКП" контролируются одними и теми же лицами. Так, долями в обеих владеет компания "Универсус", а через нее – Ибрагим Сулейманов, Расул Сулейманов, Артур Суринов и Ануш Суринова.