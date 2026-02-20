Суд обратил в доход государства имущество "Сирена-Трэвел"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество собственников оператора систем бронирования "Сирена-Трэвел" - разработчика системы бронирования билетов Leonardo, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Сирена-Трэвел" и "ТКП" контролируются одними и теми же лицами. Так, долями в обеих владеет компания "Универсус", а через нее – Ибрагим Сулейманов, Расул Сулейманов, Артур Суринов и Ануш Суринова.