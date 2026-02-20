Рейтинг@Mail.ru
Суд обратил в доход государства имущество "Сирена-Трэвел" - РИА Новости, 20.02.2026
22:20 20.02.2026
Суд обратил в доход государства имущество "Сирена-Трэвел"
Суд обратил в доход государства имущество "Сирена-Трэвел" - РИА Новости, 20.02.2026
Суд обратил в доход государства имущество "Сирена-Трэвел"
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество собственников оператора систем бронирования "Сирена-Трэвел" -... РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество собственников оператора систем бронирования "Сирена-Трэвел" - разработчика системы бронирования билетов Leonardo, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Иск удовлетворен в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
Слушания проходили в закрытом режиме.
Генпрокуратура 4 февраля потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Тревел". Источник РИА Новости ранее сообщил, что иск касается и оператора системы взаиморасчетов на воздушном транспорте "ТКП".
Ранее суд в рамках обеспечительных мер по иску арестовал имущество ответчиков. Среди них "Пика Инвестментс Лимитед", "ХДХ-Хотел Девелопмент Холсинг СА", АО "Авиаконсорциум", а также около 45 лиц, включая гендиректора оператора систем бронирования Михаила Баскакова и находящегося в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова.
"Сирена-Трэвел" и "ТКП" контролируются одними и теми же лицами. Так, долями в обеих владеет компания "Универсус", а через нее – Ибрагим Сулейманов, Расул Сулейманов, Артур Суринов и Ануш Суринова.
