Выручка СТМ за 2025 год выросла до 119 млрд рублей

МОСКВА, 18 фев. – РИА Новости. Выручка холдинга "Синара-Транспортные Машины" (СТМ – входит в группу "Синара") по итогам 2025 года выросла до 118,7 миллиарда рублей против 118,5 миллиарда рублей годом ранее, сообщает пресс-служба компании.

Производитель железнодорожной техники объявил операционные результаты за 2025 год. Согласно сообщению, продажи электропоездов за период выросли на 53% до 19,9 миллиарда рублей.

Сегмент сервисного обслуживания и ремонта вырос на 16% год к году до 40 миллиардов рублей. Выручка от продаж городского общественного транспорта увеличилась за отчетный период вдвое. Холдинг поставил более 140 троллейбусов и трамваев в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Челябинск, Калининград и Краснодар, отмечается в релизе компании.

"В 2025 году компания показала устойчивые операционные результаты. Выручка превысила ожидания, которые мы озвучивали в декабре. Это удалось во многом благодаря напряженной работе в конце года и увеличению числа отгруженных вагонов электропоездов на 25% по сравнению с предыдущим годом", - сообщил директор по корпоративным финансам Группы Синара Владимир Потатуев, его слова приводятся в сообщении.

По его словам, к 2030 году СТМ планирует нарастить выручку до 400 миллиардов рублей за счет реализации ряда ключевых проектов и инициатив: все они уже в процессе реализации, обеспечены финансированием и необходимыми ресурсами.

"На пути к реализации долгосрочных планов СТМ успешно справляется с текущими вызовами: сокращением инвестиционных программ крупных компаний-заказчиков и повышенным уровнем ключевой ставки. Наши оптимизационные мероприятия 2025 года принесли компании экономию на более чем 12 миллиардов рублей. <…> Непрерывная работа над увеличением срочности и снижением стоимости обслуживания кредитного портфеля, наличие широкого круга банков-партнеров и значительные свободные кредитные лимиты, а также текущий операционный поток и амбициозные планы – все вместе позволяет при текущем уровне долговой нагрузки сохранять чистый долг к EBITDA менее 3х, чувствовать себя уверенно", – указал Потатуев.

Как ожидается, основной вклад в кратное увеличение выручки внесут производство высокоскоростных электропоездов для магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, продажи новых электровозов переменного тока, а также новых магистральных тепловозов с дизельными двигателями собственного производства.