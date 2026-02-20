Рейтинг@Mail.ru
Выручка СТМ за 2025 год выросла до 119 млрд рублей
20.02.2026
Выручка СТМ за 2025 год выросла до 119 млрд рублей
Выручка СТМ за 2025 год выросла до 119 млрд рублей
Выручка холдинга "Синара-Транспортные Машины" (СТМ – входит в группу "Синара") по итогам 2025 года выросла до 118,7 миллиарда рублей против 118,5 миллиарда... РИА Новости, 20.02.2026
Выручка СТМ за 2025 год выросла до 119 млрд рублей

МОСКВА, 18 фев. – РИА Новости. Выручка холдинга "Синара-Транспортные Машины" (СТМ – входит в группу "Синара") по итогам 2025 года выросла до 118,7 миллиарда рублей против 118,5 миллиарда рублей годом ранее, сообщает пресс-служба компании.
Производитель железнодорожной техники объявил операционные результаты за 2025 год. Согласно сообщению, продажи электропоездов за период выросли на 53% до 19,9 миллиарда рублей.
Сегмент сервисного обслуживания и ремонта вырос на 16% год к году до 40 миллиардов рублей. Выручка от продаж городского общественного транспорта увеличилась за отчетный период вдвое. Холдинг поставил более 140 троллейбусов и трамваев в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Челябинск, Калининград и Краснодар, отмечается в релизе компании.
"В 2025 году компания показала устойчивые операционные результаты. Выручка превысила ожидания, которые мы озвучивали в декабре. Это удалось во многом благодаря напряженной работе в конце года и увеличению числа отгруженных вагонов электропоездов на 25% по сравнению с предыдущим годом", - сообщил директор по корпоративным финансам Группы Синара Владимир Потатуев, его слова приводятся в сообщении.
По его словам, к 2030 году СТМ планирует нарастить выручку до 400 миллиардов рублей за счет реализации ряда ключевых проектов и инициатив: все они уже в процессе реализации, обеспечены финансированием и необходимыми ресурсами.
"На пути к реализации долгосрочных планов СТМ успешно справляется с текущими вызовами: сокращением инвестиционных программ крупных компаний-заказчиков и повышенным уровнем ключевой ставки. Наши оптимизационные мероприятия 2025 года принесли компании экономию на более чем 12 миллиардов рублей. <…> Непрерывная работа над увеличением срочности и снижением стоимости обслуживания кредитного портфеля, наличие широкого круга банков-партнеров и значительные свободные кредитные лимиты, а также текущий операционный поток и амбициозные планы – все вместе позволяет при текущем уровне долговой нагрузки сохранять чистый долг к EBITDA менее 3х, чувствовать себя уверенно", – указал Потатуев.
Как ожидается, основной вклад в кратное увеличение выручки внесут производство высокоскоростных электропоездов для магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, продажи новых электровозов переменного тока, а также новых магистральных тепловозов с дизельными двигателями собственного производства.
Также Группа Синара продолжает строительство в Верхней Пышме нового производственного комплекса площадью 67 тысяч квадратных метров для создания высокоскоростных поездов. Строительная готовность превышает 60%, работы ведутся по графику. При этом работы по изготовлению первых вагонов высокоскоростных поездов выполняются на действующих мощностях: уже сварены первые вагоны, проводится масштабная работа по сертификации ключевых компонентов поезда.
