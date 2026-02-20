Рейтинг@Mail.ru
Российский посол назвал Швейцарию страной, активно поддерживающей Киев - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 20.02.2026 (обновлено: 15:20 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/shveytsariya-2075785122.html
Российский посол назвал Швейцарию страной, активно поддерживающей Киев
Российский посол назвал Швейцарию страной, активно поддерживающей Киев - РИА Новости, 20.02.2026
Российский посол назвал Швейцарию страной, активно поддерживающей Киев
Россия рассматривает Швейцарию как страну, которая активно оказывает поддержку киевскому режиму, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:17:00+03:00
2026-02-20T15:20:00+03:00
швейцария
россия
в мире
украина
владимир мединский
сергей гармонин
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_51ec6b0690bacbfddabce05190af4565.jpg
https://ria.ru/20260220/shveytsariya-2075780720.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_d1dd8c07a6f2eb029b6ae37998bb24d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, россия, в мире, украина, владимир мединский, сергей гармонин, переговоры по украине в женеве — 2026
Швейцария, Россия, В мире, Украина, Владимир Мединский, Сергей Гармонин, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Российский посол назвал Швейцарию страной, активно поддерживающей Киев

Посол Гармонин назвал Швейцарию страной, активно поддерживающей киевский режим

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. Россия рассматривает Швейцарию как страну, которая активно оказывает поддержку киевскому режиму, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"С 2022 года власти Конфедерации заняли однозначно прокиевскую позицию, неправомерно заморозили российские активы, перенимают практически все антироссийские санкции США и Евросоюза… Россия рассматривает Швейцарию как страну, которая активно оказывает поддержку киевскому режиму, но не переходит границы, очерченные Гаагскими конвенциями 1907 года", - сказал дипломат.
В пятницу Секретариат по экономике Швейцарии сообщил, что с 2022 года власти конфедерации оказали Украине поддержку в общей сложности на сумму 6,08 миллиарда франков (более 7,7 миллиарда долларов).
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Швейцария не может считаться "честным брокером", заявил российский посол
Вчера, 15:08
 
ШвейцарияРоссияВ миреУкраинаВладимир МединскийСергей ГармонинПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала