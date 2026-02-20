Российский посол назвал Швейцарию страной, активно поддерживающей Киев

ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. Россия рассматривает Швейцарию как страну, которая активно оказывает поддержку киевскому режиму, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"С 2022 года власти Конфедерации заняли однозначно прокиевскую позицию, неправомерно заморозили российские активы, перенимают практически все антироссийские санкции США и Евросоюза… Россия рассматривает Швейцарию как страну, которая активно оказывает поддержку киевскому режиму, но не переходит границы, очерченные Гаагскими конвенциями 1907 года", - сказал дипломат.
В пятницу Секретариат по экономике Швейцарии сообщил, что с 2022 года власти конфедерации оказали Украине поддержку в общей сложности на сумму 6,08 миллиарда франков (более 7,7 миллиарда долларов).
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.