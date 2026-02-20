Швейцария не может считаться "честным брокером", заявил российский посол

ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. Швейцария не может считаться "честным брокером" и предпочтительной локацией для переговоров по Украине, она утратила свой нейтралитет, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"То или иное государство воспринимается в качестве нейтрального лишь в том случае, если оно ведет себя схожим образом по отношению к обеим сторонам. Очевидно, что в случае с официальным Берном это не так… Швейцария утратила свой нейтралитет", - заявил дипломат.
"Поэтому она (Швейцария - ред.) может выступать в качестве одной из возможных переговорных площадок наравне с другими странами, но в то же время она не может восприниматься в качестве "честного брокера" или предпочтительной локации для проведения переговоров", - сказал Гармонин.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.