Швейцария не может считаться "честным брокером", заявил российский посол - РИА Новости, 20.02.2026
15:08 20.02.2026 (обновлено: 15:20 20.02.2026)
Швейцария не может считаться "честным брокером", заявил российский посол
Швейцария не может считаться "честным брокером", заявил российский посол

Российский посол: Швейцария утратила нейтралитет

Государственный флаг Швейцарии в Женеве
Государственный флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. Швейцария не может считаться "честным брокером" и предпочтительной локацией для переговоров по Украине, она утратила свой нейтралитет, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"То или иное государство воспринимается в качестве нейтрального лишь в том случае, если оно ведет себя схожим образом по отношению к обеим сторонам. Очевидно, что в случае с официальным Берном это не так… Швейцария утратила свой нейтралитет", - заявил дипломат.
По словам Гармонина, ключевым принципом здесь является "равноудаленность" в позиции Берна в отношении сторон конфликта, которой Россия не наблюдает. Посол также отметил, что Швейцария ведет себя более сдержанно в сравнении с рядом других западных государств.
"Поэтому она (Швейцария - ред.) может выступать в качестве одной из возможных переговорных площадок наравне с другими странами, но в то же время она не может восприниматься в качестве "честного брокера" или предпочтительной локации для проведения переговоров", - сказал Гармонин.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Журналисты у отеля Интерконтиненталь в Женеве
Источник: европейские делегации на переговорах в Швейцарии сидели в отеле
18 февраля, 21:15
 
