Швейцария выделит Украине еще пять миллиардов франков

ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. Швейцария до 2036 года намерена выделить Украине еще 5 миллиардов франков (около 6,4 миллиарда долларов), сообщила в пятницу телерадиокомпания RTS со ссылкой на заявление Секретариата по экономике конфедерации.
«
"Швейцария намерена и впредь играть важную роль в поддержке Украины. Поэтому правительство решило взять на себя долгосрочные обязательства по восстановлению страны… На эти цели в период с 2025 по 2036 год выделено пять миллиардов франков", - сообщается в заявлении.
До 2028 года планируется выделить 1,5 миллиарда франков, из которых 342,25 миллиона будут выплачены в этом году. С 2029 по 2036 год Федеральный совет намерен найти "дополнительные источники финансирования" для выплат оставшихся 3,5 миллиарда франков.
В пятницу Секретариат по экономике Швейцарии сообщил, что с 2022 года власти конфедерации оказали Украине поддержку в общей сложности на сумму 6,08 миллиарда франков (более 7,7 миллиарда долларов). Большая часть средств была выделена на предоставление статуса S украинцам, нашедшим убежище в Швейцарии.
В декабре посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что Берн за последнее время сделал ряд примечательных шагов в сторону интеграции с НАТО, отметив, что швейцарского нейтралитета больше нет.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.