Соцсеть X подала апелляцию против штрафа ЕС на 120 миллионов евро - РИА Новости, 20.02.2026
14:49 20.02.2026
Соцсеть X подала апелляцию против штрафа ЕС на 120 миллионов евро
Соцсеть X подала апелляцию против штрафа ЕС на 120 миллионов евро - РИА Новости, 20.02.2026
Соцсеть X подала апелляцию против штрафа ЕС на 120 миллионов евро
Соцсеть X подала апелляцию против наложенного в декабре штрафа Европейской комиссии (ЕК) на 120 миллионов евро за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA),... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:49:00+03:00
2026-02-20T14:49:00+03:00
в мире
еврокомиссия
евросоюз
РИА Новости
Новости
в мире, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз
Соцсеть X подала апелляцию против штрафа ЕС на 120 миллионов евро

Соцсеть X подала апелляцию против штраф ЕК на 120 млн евро за несоблюдение DSA

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Соцсеть X подала апелляцию против наложенного в декабре штрафа Европейской комиссии (ЕК) на 120 миллионов евро за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA), платформа назвала расследование "поверхностным" и указала на процессуальные ошибки.
"X подала апелляцию в Общий суд Европейского Союза, оспаривая штраф на сумму 120 миллионов евро, наложенный Европейской комиссией 5 декабря 2025 года, который стал первым штрафом за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA)", - говорится в сообщении X.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков, пишут СМИ
9 января, 03:45
Платформа утверждает, что решение ЕС о штрафе стало результатом неполного и поверхностного расследования, а также серьезных процессуальных ошибок и искаженного толкования обязательств в соответствии с DSA.
В декабре Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение DSA в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
РКН призвал Telegram не давать доступ к украденным личным данным россиян
Вчера, 13:42
 
В миреЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
