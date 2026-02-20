Соцсеть X подала апелляцию против штрафа ЕС на 120 миллионов евро

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Соцсеть X подала апелляцию против наложенного в декабре штрафа Европейской комиссии (ЕК) на 120 миллионов евро за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA), платформа назвала расследование "поверхностным" и указала на процессуальные ошибки.

"X подала апелляцию в Общий суд Европейского Союза, оспаривая штраф на сумму 120 миллионов евро, наложенный Европейской комиссией 5 декабря 2025 года, который стал первым штрафом за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA)", - говорится в сообщении X.