Эксперт предупредил о штрафе за сжигание чучела на Масленицу во дворе

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гражданам РФ грозит штраф до 15 тысяч рублей за сжигание чучела на Масленицу на территории жилого двора, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Масленичная неделя в этом году начнется 16 февраля. Чучело сжигают в последний день праздника, в этом году это 22 февраля.

"Особенно внимательно нужно отнестись к сжиганию чучела. Важно, что разведение открытого огня, в том числе для сжигания чучела во дворе вашего жилого дома, скорее всего, запрещено правилами пожарной безопасности. Такие действия могут быть расценены как нарушение и повлечь за собой штраф по статье 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Для граждан это может обернуться штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а для самой управляющей компании как юридического лица от 300 тысяч до 400 тысяч рублей", - рассказал Бондарь

Общественный деятель также порекомендовал обсудить идею проведения масленичных гуляний во дворе с управляющей компанией и направить им просьбу в письменном виде. Эксперт добавил, что жильцы могут провести гуляния на общей дворовой территории. Он подчеркнул, что праздник следует проводить в соответствии с законом и с уважением к окружающим.

"Поскольку двор является общим имуществом собственников, идею лучше обсудить на собрании. Также, вероятно, лучше уведомить свою управляющую компанию или ТСЖ (товарищество собственников жилья - ред.) в письменной форме, чтобы не возникло недопонимания. Организовать всё будет проще, если задачи разделят между собой активные жильцы. Угощение, программу игр, порядок и чистоту после события - обязательно предупредите всех о времени и месте праздника", - отметил Бондарь.

По словам эксперта, отчет о проведении Масленицы может потребоваться только в случае, если жильцы получали официальную финансовую поддержку.

"Иногда управляющая компания по своей инициативе готовит для жильцов небольшой фотоотчет в домовом чате. Это делается для открытости и помогает укрепить доверие к работе УК", - пояснил Бондарь.

Кроме того, общественный деятель порекомендовал заранее продумать бюджет праздника. Эксперт добавил, что размер финансирования и порядок сбора средств можно определить на общем собрании собственников.