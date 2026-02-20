Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку во дворах

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за нарушения правил парковки во дворах, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Исходя из правил остановки и стоянки, парковка на тротуаре во дворе так же незаконна, как и парковка на тротуаре в городе (статья 12.19 КоАП РФ ). Так, за парковку на тротуаре оштрафуют на 1000 рублей. Помимо этого, есть еще ряд мест, где парковаться во дворе нельзя", - рассказал Машаров

По его словам, запрет распространяется на парковку на газонах и зеленых насаждениях, на детских и спортивных площадках, а также на местах для инвалидов.

"Во дворах многоквартирных домов места для инвалидов, обозначенные соответствующими знаками и разметкой, находятся под защитой закона - статья 15 ФЗ № 181-ФЗ, а нарушение карается по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ - штрафом в размере 5000 рублей", - добавил Машаров.

Эксперт подчеркнул, что парковаться запрещено в том числе на въезде или выезде из двора, в данном случае возможен штраф до двух тысяч рублей. Кроме того, нельзя оставлять автомобиль на местах для специальной пожарной техники и у мусорного бака, если машина будет мешать коммунальщикам вывозить мусор.