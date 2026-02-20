Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку во дворах - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/shtraf-2075643381.html
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку во дворах
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку во дворах - РИА Новости, 20.02.2026
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку во дворах
Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за нарушения правил парковки во дворах, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T02:27:00+03:00
2026-02-20T02:27:00+03:00
общество
россия
евгений машаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564794025_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_8fedf9f4879fb5d5df4054abd25ac2f4.jpg
https://ria.ru/20260206/shtraf-2072756198.html
https://ria.ru/20260216/shtraf-2074580004.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564794025_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8902f7c491bdcbdc42293e76e739e98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, евгений машаров
Общество, Россия, Евгений Машаров
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку во дворах

РИА Новости: за неправильную парковку во дворах грозит штраф в пять тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за нарушения правил парковки во дворах, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Исходя из правил остановки и стоянки, парковка на тротуаре во дворе так же незаконна, как и парковка на тротуаре в городе (статья 12.19 КоАП РФ). Так, за парковку на тротуаре оштрафуют на 1000 рублей. Помимо этого, есть еще ряд мест, где парковаться во дворе нельзя", - рассказал Машаров.
Мужчина чистит автомобиль от снега - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Юрист предупредил о штрафах за парковку машин, мешающих уборке снега
6 февраля, 17:31
По его словам, запрет распространяется на парковку на газонах и зеленых насаждениях, на детских и спортивных площадках, а также на местах для инвалидов.
"Во дворах многоквартирных домов места для инвалидов, обозначенные соответствующими знаками и разметкой, находятся под защитой закона - статья 15 ФЗ № 181-ФЗ, а нарушение карается по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ - штрафом в размере 5000 рублей", - добавил Машаров.
Эксперт подчеркнул, что парковаться запрещено в том числе на въезде или выезде из двора, в данном случае возможен штраф до двух тысяч рублей. Кроме того, нельзя оставлять автомобиль на местах для специальной пожарной техники и у мусорного бака, если машина будет мешать коммунальщикам вывозить мусор.
"Парковать машину во дворе можно, не нарушая ПДД. Установленное минимальное расстояние от парковки до жилого дома - 10 метров, соответственно, парковать машину можно в 10 метрах от подъезда", - заключил Машаров.​
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В ОП предупредили о штрафах за выезд на разметку, скрытую снегом
16 февраля, 02:20
 
ОбществоРоссияЕвгений Машаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала