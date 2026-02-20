Ольга Серябкина может воссоединиться с Serebro в юбилейный год группы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Певица Ольга Серябкина готова поучаствовать в большом концерте, приуроченному к 20-летию группы Serebro с бывшими солистками коллектива, заявила артистка РИА Новости.

"Если мы говорим про большой концерт по случаю юбилея с золотыми составами коллектива, то, конечно же, этот вопрос лучше задавать основателю группы Максиму Фадееву . И если он захочет сделать такой концерт и пригласить меня, то я с удовольствием в нем бы поучаствовала", - сказала исполнительница.

Серябкина уточнила, что собирается исполнить главные хиты группы на ближайшем сольном концерте, который состоится 24 апреля в концертном зале "Москва". По словам знаменитости, участие в коллективе стало важной частью ее творческой жизни.

"Оно (шоу - ред.) будет состоять из трех блоков: Serebro, Molly и Seryabkina. Все они отражают три моих творческих периода. Зрителя ждет невероятно красивая визуальная составляющая, технически сложные постановки и, конечно, мои самые лучшие песни с супер качественным звучанием. Я хочу задать высокую планку, и надеюсь, у меня это получится. Естественно, в блоке Serebro я исполню песни группы", - заключила певица .

Серябкина стала автором многих песен группы Serebro, включая треки "Мама Люба", Mimimi, "Мало тебя", "Я тебя не отдам". В 2007 году коллектив занял третье место на конкурсе "Евровидение" в Хельсинки с песней Song #1, тогда артистки набрали 207 баллов.

Коллектив Serebro был создан в 2006 году и стал одним из наиболее успешных на российской поп-сцене. Его состав несколько раз менялся. На фоне слухов о романтических отношениях с солистками и конфликтами в группе Максим Фадеев расторг контракты с артистами.