Шмыгаль заявил о передаче Украине шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после заседания Международного энергетического агентства сообщил, что достигнуты договоренности с европейскими странами о передаче Украине как минимум шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ.
"Договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о возможности получения выведенного из эксплуатации оборудования и его оперативной доставки на Украину. Оборудование будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о по меньшей мере шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ… которые будут переданы Украине. Они обеспечат украинцев теплом", - сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам министра, это поможет быстро восстановить работу ключевых разрушенных украинских станций.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
