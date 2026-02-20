Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал территорию школы - РИА Новости, 20.02.2026
13:05 20.02.2026
В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал территорию школы
В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал территорию школы
специальная военная операция на украине
энергодар
украина
вооруженные силы украины
в мире
энергодар, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. ВСУ целенаправленно атаковали беспилотником территорию школы в Энергодаре, где находилось 600 детей и 100 сотрудников, БПЛА сдетонировал при ударе о дерево, здание повреждено, люди не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня в полдень вооруженные формирования Украины совершили целенаправленную атаку с использованием беспилотного летательного аппарата на территорию средней общеобразовательной школы №4. В момент атаки в здании находилось порядка 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения" , - написал Пухов в Telegram-канале.

Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, после чего произошла его детонация.
"В результате взрыва повреждены остекление и фасад здания. По предварительным данным, никто из учащихся и сотрудников не пострадал. В настоящее время организована эвакуация детей и персонала в безопасное место" , - написал глава администрации в своем канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
