В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал территорию школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. ВСУ целенаправленно атаковали беспилотником территорию школы в Энергодаре, где находилось 600 детей и 100 сотрудников, БПЛА сдетонировал при ударе о дерево, здание повреждено, люди не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов.
«
"Сегодня в полдень вооруженные формирования Украины совершили целенаправленную атаку с использованием беспилотного летательного аппарата на территорию средней общеобразовательной школы №4. В момент атаки в здании находилось порядка 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения" , - написал Пухов в Telegram-канале.
Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, после чего произошла его детонация.
«
"В результате взрыва повреждены остекление и фасад здания. По предварительным данным, никто из учащихся и сотрудников не пострадал. В настоящее время организована эвакуация детей и персонала в безопасное место" , - написал глава администрации в своем канале.
22 июня 2022, 17:18