Специальная военная операция на Украине
 
14:02 20.02.2026 (обновлено: 14:10 20.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, вооруженные силы украины, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1310 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Покровка и Харьковка Сумской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков, центра сил специальных операций ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
