СМИ: умер актер из сериала "Эйфория" Эрик Дэйн
05:56 20.02.2026 (обновлено: 09:12 20.02.2026)
СМИ: умер актер из сериала "Эйфория" Эрик Дэйн
Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам "Анатомия страсти" и "Эйфория", скончался в возрасте 53 лет, сообщает портал TMZ.
лос-анджелес
лос-анджелес
2026
Новости
Эрик Дэйн. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам "Анатомия страсти" и "Эйфория", скончался в возрасте 53 лет, сообщает портал TMZ.
Как сообщается, актер умер в четверг в одной из больниц Лос-Анджелеса в окружении родных и друзей.
В апреле Дэйн объявил, что ему был поставлен диагноз "боковой амиотрофический склероз", известный как болезнь Лу Герига.
Несмотря на болезнь актер продолжал работу и снимался в третьем и заключительном сезоне сериала "Эйфория", где он исполнял одну из ведущих ролей - отца школьника, скрывающего от семьи двойную жизнь. Дэйн также снимался в таких фильмах, как "Люди Икс: Последняя битва", "От рассвета до заката" и "Выжившая" (2023).
 
