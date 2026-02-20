https://ria.ru/20260220/serial-2075652994.html
СМИ: умер актер из сериала "Эйфория" Эрик Дэйн
СМИ: умер актер из сериала "Эйфория" Эрик Дэйн - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: умер актер из сериала "Эйфория" Эрик Дэйн
Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам "Анатомия страсти" и "Эйфория", скончался в возрасте 53 лет, сообщает портал TMZ.
СМИ: умер актер из сериала "Эйфория" Эрик Дэйн
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам "Анатомия страсти" и "Эйфория", скончался в возрасте 53 лет, сообщает портал TMZ
Как сообщается, актер умер в четверг в одной из больниц Лос-Анджелеса
в окружении родных и друзей.
В апреле Дэйн объявил, что ему был поставлен диагноз "боковой амиотрофический склероз", известный как болезнь Лу Герига.
Несмотря на болезнь актер продолжал работу и снимался в третьем и заключительном сезоне сериала "Эйфория", где он исполнял одну из ведущих ролей - отца школьника, скрывающего от семьи двойную жизнь. Дэйн также снимался в таких фильмах, как "Люди Икс: Последняя битва", "От рассвета до заката" и "Выжившая" (2023).