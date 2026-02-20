СМИ: умер актер из сериала "Эйфория" Эрик Дэйн

В апреле Дэйн объявил, что ему был поставлен диагноз "боковой амиотрофический склероз", известный как болезнь Лу Герига.

Несмотря на болезнь актер продолжал работу и снимался в третьем и заключительном сезоне сериала "Эйфория", где он исполнял одну из ведущих ролей - отца школьника, скрывающего от семьи двойную жизнь. Дэйн также снимался в таких фильмах, как "Люди Икс: Последняя битва", "От рассвета до заката" и "Выжившая" (2023).