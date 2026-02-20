МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экономика России очень тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за западных санкций, пишет издание Responsible Statecraft.
"Российская экономика слишком вплетена в глобальные цепочки поставок ... чтобы обрушиться из-за западных санкций", - говорится в публикации.
При этом издание утверждает, что все мировые ограничения, наложенные на РФ с 2022 года, якобы сказались на качестве жизни россиян.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
