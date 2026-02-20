Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика не может обрушиться из-за санкций Запада, пишет RS - РИА Новости, 20.02.2026
19:58 20.02.2026
Российская экономика не может обрушиться из-за санкций Запада, пишет RS
Российская экономика не может обрушиться из-за санкций Запада, пишет RS
Экономика России очень тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за западных санкций, пишет издание Responsible Statecraft. РИА Новости, 20.02.2026
2026
Российская экономика не может обрушиться из-за санкций Запада, пишет RS

RS: экономика РФ слишком тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за санкций

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экономика России очень тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за западных санкций, пишет издание Responsible Statecraft.
«
"Российская экономика слишком вплетена в глобальные цепочки поставок ... чтобы обрушиться из-за западных санкций", - говорится в публикации.
При этом издание утверждает, что все мировые ограничения, наложенные на РФ с 2022 года, якобы сказались на качестве жизни россиян.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
