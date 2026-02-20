https://ria.ru/20260220/sanktsii-2075870542.html
Постпреды ЕС продолжат в пятницу согласовывать санкции против России
Постпреды ЕС продолжат в пятницу согласовывать санкции против России - РИА Новости, 20.02.2026
Постпреды ЕС продолжат в пятницу согласовывать санкции против России
Постпреды ЕС после перерыва продолжат в пятницу согласование 20-го пакета санкций против РФ, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2026
Постпреды ЕС продолжат в пятницу согласовывать санкции против России
Постпреды ЕС после перерыва продолжат в пятницу согласовывать санкции против РФ