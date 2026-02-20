Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС продолжат в пятницу согласовывать санкции против России - РИА Новости, 20.02.2026
19:42 20.02.2026
Постпреды ЕС продолжат в пятницу согласовывать санкции против России
Постпреды ЕС продолжат в пятницу согласовывать санкции против России

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Постпреды ЕС после перерыва продолжат в пятницу согласование 20-го пакета санкций против РФ, сообщил источник РИА Новости.
"Работа продолжается, послы после перерыва соберутся снова", - сказал собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Глава AmCham рассказал о попытке добиться снятия части санкций с России
