14:42 20.02.2026 (обновлено: 14:46 20.02.2026)
Постпреды ЕС продолжат согласовывать 20-й пакет антироссийских санкций
Постпреды ЕС продолжат согласовывать 20-й пакет антироссийских санкций
Постпреды ЕС продолжат согласовывать 20-й пакет антироссийских санкций

РИА Новости: постпреды ЕС в пятницу продолжат работу над 20-м пакетом санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу продолжают обсуждать и согласовывать 20-й пакет санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Пока сложно сказать, потому что заседание продолжается сегодня и дискуссии и работа по этой теме продолжается", - сообщил собеседник агентства на вопрос о том, удалось ли согласовать пакет и будет ли работа продолжена в выходные дни.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В США заявили, что невозможно оценить эффективность санкций против России
Вчера, 04:21
 
