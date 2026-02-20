https://ria.ru/20260220/sanktsii-2075771963.html
Постпреды ЕС продолжат согласовывать 20-й пакет антироссийских санкций
Постпреды ЕС продолжат согласовывать 20-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 20.02.2026
Постпреды ЕС продолжат согласовывать 20-й пакет антироссийских санкций
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу продолжают обсуждать и согласовывать 20-й пакет санкций против России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:42:00+03:00
2026-02-20T14:42:00+03:00
2026-02-20T14:46:00+03:00
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
в мире
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/39/1497143917_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f53b39bea22371813f4d710ad4ab48ed.jpg
https://ria.ru/20260220/ssha-2075648754.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/39/1497143917_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7e267d586f89fef74e5b221a1eb879ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, евросоюз, россия, в мире, санкции
Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия, В мире, Санкции
Постпреды ЕС продолжат согласовывать 20-й пакет антироссийских санкций
РИА Новости: постпреды ЕС в пятницу продолжат работу над 20-м пакетом санкций