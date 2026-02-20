https://ria.ru/20260220/sanktsii-2075763074.html
В ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций
В ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций
В ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций
Представители стран ЕС в пятницу не смогли согласовать 20-й пакет санкций против РФ, передает Рейтер со ссылкой на дипломатов евроблока. РИА Новости, 20.02.2026
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
в мире
россия
Новости
ru-RU
В ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций
Reuters: представители стран ЕС не согласовали 20-й пакет санкций против России