https://ria.ru/20260220/sanktsii-2075654002.html
США ввели санкции против содействовавших нелегалам узбекских компаний
США ввели санкции против содействовавших нелегалам узбекских компаний - РИА Новости, 20.02.2026
США ввели санкции против содействовавших нелегалам узбекских компаний
Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении граждан Узбекистана, признанных виновными в содействии незаконной иммиграции. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T06:30:00+03:00
2026-02-20T06:30:00+03:00
2026-02-20T06:30:00+03:00
в мире
сша
узбекистан
центральная америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072412012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0797ff055d37f1f8b5d34b160e2f7005.jpg
https://ria.ru/20260206/ssha-2072590455.html
сша
узбекистан
центральная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072412012_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c836453749f7d3bdc885ac7a826cecbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, узбекистан, центральная америка
В мире, США, Узбекистан, Центральная Америка
США ввели санкции против содействовавших нелегалам узбекских компаний
США ввели санкции против узбекских компаний, переправлявших нелегалов в страну
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении граждан Узбекистана, признанных виновными в содействии незаконной иммиграции.
Отмечается, что, согласно расследованию, виновные координировали перевозку иностранцев, включая несовершеннолетних, намеревающихся незаконно иммигрировать в США
через аэропорты и транзитные пункты в Центральной Америке
.
"Эти меры касаются руководителей и должностных лиц двух узбекских компаний, занимающихся оформлением виз, которые сознательно предоставляли туристические услуги, предназначенные для иностранцев, намеревающихся незаконно иммигрировать в Соединенные Штаты", - отмечается в коммюнике.
В заявлении также говорится, что США выражают признательность правительству Узбекистана
за тесное сотрудничество в борьбе с преступными сетями, способствующими нелегальной иммиграции.