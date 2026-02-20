Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против содействовавших нелегалам узбекских компаний - РИА Новости, 20.02.2026
06:30 20.02.2026
США ввели санкции против содействовавших нелегалам узбекских компаний
Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении граждан Узбекистана, признанных виновными в содействии незаконной иммиграции.
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении граждан Узбекистана, признанных виновными в содействии незаконной иммиграции.
Отмечается, что, согласно расследованию, виновные координировали перевозку иностранцев, включая несовершеннолетних, намеревающихся незаконно иммигрировать в США через аэропорты и транзитные пункты в Центральной Америке.
"Эти меры касаются руководителей и должностных лиц двух узбекских компаний, занимающихся оформлением виз, которые сознательно предоставляли туристические услуги, предназначенные для иностранцев, намеревающихся незаконно иммигрировать в Соединенные Штаты", - отмечается в коммюнике.
В заявлении также говорится, что США выражают признательность правительству Узбекистана за тесное сотрудничество в борьбе с преступными сетями, способствующими нелегальной иммиграции.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
СМИ: власти США купят складские помещения, чтобы содержать там нелегалов
6 февраля, 03:20
 
