США ввели санкции против содействовавших нелегалам узбекских компаний

"Эти меры касаются руководителей и должностных лиц двух узбекских компаний, занимающихся оформлением виз, которые сознательно предоставляли туристические услуги, предназначенные для иностранцев, намеревающихся незаконно иммигрировать в Соединенные Штаты", - отмечается в коммюнике.