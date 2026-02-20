Рейтинг@Mail.ru
05:42 20.02.2026
Источник: санкции Украины против Лукашенко ввели из-за прихода Буданова*
Источник: санкции Украины против Лукашенко ввели из-за прихода Буданова*
минск, украина, киев, александр лукашенко, владимир зеленский, андрей ермак, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Минск, Украина, Киев, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
© REUTERS / Denis BalibouseКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Кирилл Буданов*. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ужесточение линии Киева по отношению к Минску может быть связано с заменой Андрея Ермака на Кирилла Буданова* (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на посту главы офиса Владимира Зеленского, поделился мнением с РИА Новости источник, знакомый с настроениями белорусской оппозиции.
Буданов* возглавил офис Зеленского 2 января. Зеленский 18 февраля подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии Александра Лукашенко. По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Белорусский депутат прокомментировал санкции Украины против Лукашенко
18 февраля, 12:54
По информации источника, в белорусских оппозиционных силах считают, что прежний глава офиса Зеленского Ермак выступал за более осторожную линию в отношении Минска. "Логика была прагматичной: излишнее давление могло подтолкнуть Лукашенко к более глубокому вовлечению в украинский конфликт. Теперь эта сдерживающая концепция, по сути, демонтирована", - сообщил он.
Белорусские оппозиционеры приписывают Буданову* склонность к "рискованным, спорным, но медийно эффектным операциям в духе израильских и американских спецслужб".
"Не случайно именно он в декабре прошлого года лично встречал на украинской территории политзаключённых, помилованных Лукашенко, среди которых оппозиционерка Мария Колесникова и Виктор Бабарико", - отметил источник.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Украина хочет возбудить дело против Лукашенко, пишут СМИ
27 января, 12:02
 
МинскУкраинаКиевАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
