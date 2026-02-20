Источник: санкции Украины против Лукашенко ввели из-за прихода Буданова*

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ужесточение линии Киева по отношению к Минску может быть связано с заменой Андрея Ермака на Кирилла Буданова* (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на посту главы офиса Владимира Зеленского, поделился мнением с РИА Новости источник, знакомый с настроениями белорусской оппозиции.