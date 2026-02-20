Рейтинг@Mail.ru
Flightradar: неизвестный самолет из США пересек границу России
07:40 20.02.2026 (обновлено: 08:47 20.02.2026)
Flightradar: неизвестный самолет из США пересек границу России
Flightradar: неизвестный самолет из США пересек границу России
Неизвестный самолет из США залетел в Россию, свидетельствуют данные Flightradar. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:40:00+03:00
2026-02-20T08:47:00+03:00
в мире, россия, сша, boeing 787
В мире, Россия, США, Boeing 787
Flightradar: неизвестный самолет из США пересек границу России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Неизвестный самолет из США залетел в Россию, свидетельствуют данные Flightradar.
Согласно сервису, Boeing 787 стартовал с авиабазы Эндрюс в пригороде Вашингтона и рано утром вошел в воздушное пространство России над Мурманской областью. Его маршрут перестал отслеживаться над Котласом в Архангельской области.
По пути в Россию борт пролетел над Гренландией, Норвегией и Финляндией.
Принадлежность самолета и состав экипажа не указываются.
Боинг - 767 авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом
20 октября 2025, 01:07
 
