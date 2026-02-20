https://ria.ru/20260220/samolet-2075658404.html
Flightradar: неизвестный самолет из США пересек границу России
Flightradar: неизвестный самолет из США пересек границу России - РИА Новости, 20.02.2026
Flightradar: неизвестный самолет из США пересек границу России
Неизвестный самолет из США залетел в Россию, свидетельствуют данные Flightradar. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:40:00+03:00
2026-02-20T07:40:00+03:00
2026-02-20T08:47:00+03:00
в мире
россия
сша
boeing 787
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
https://ria.ru/20251020/ssha-2049261881.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, boeing 787
В мире, Россия, США, Boeing 787
Flightradar: неизвестный самолет из США пересек границу России
Flightradar: неопознанный лайнер из США пересек границу России