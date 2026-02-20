Рейтинг@Mail.ru
11:48 20.02.2026
Адвокат Самойловой раскрыл детали брачного контракта с Джиганом
Адвокат Самойловой раскрыл детали брачного контракта с Джиганом
Адвокат Самойловой раскрыл детали брачного контракта с Джиганом

Адвокат Самойловой: брачный договор установил раздельный режим имущества

© АГН "Москва" / Александр АвиловОксана Самойлова перед заседанием о расторжении брака с рэпером Джиганом
Оксана Самойлова перед заседанием о расторжении брака с рэпером Джиганом - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Оксана Самойлова перед заседанием о расторжении брака с рэпером Джиганом. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Действующий брачный договор между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (Денисом Устименко) устанавливает раздельный режим имущества, и все, что артист приобрел после его заключения, является его личной собственностью, заявил РИА Новости представитель Самойловой Олег Тонаканян.
"Что касается имущества, то договор установил раздельный режим, и то, что Денис Александрович приобретал после заключения брачного договора, все является собственностью Дениса Александровича", — сказал Тонаканян.
Джиган и Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Адвокат рассказал, почему Джиган оспаривает брачный договор с Самойловой
21 января, 12:09
Он также уточнил позиции сторон в бракоразводном процессе.
"Сегодня было предварительное судебное заседание. Оксана Валерьевна хочет развод, а Денис Александрович просит признать брачный договор недействительным", — добавил Тонаканян.
При этом он не уточнил, намерен ли Джиган изменить условия договора в случае отказа в иске: артист требует признать документ недействительным полностью.
Ранее защита рэпера заявляла, что он подписывал договор, находясь в уязвимом состоянии и не осознавая последствий. Сторона Самойловой эти доводы отвергает, отмечая, что документ удостоверен нотариусом.
В пятницу в московском суде состоялось предварительное заседание, стороны лично не явились. Рассмотрение иска по существу назначено на 1 апреля. Самойлова подала на развод с Джиганом в прошлом году, у пары четверо детей.
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) на шоу Выжить в Дубае. Возвращение - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Адвокат рассказал о состоянии Джигана при подписании брачного договора
Вчера, 11:40
 
Оксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Общество
 
 
