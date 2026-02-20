https://ria.ru/20260220/rost-2075639315.html
20.02.2026
общество
Японские эксперты назвали главные правила для быстрого карьерного роста
РИА Новости: быстрый карьерный рост зависит от поведенческого типа человека
ТОКИО, 20 фев — РИА Новости. Быстрый карьерный рост зависит не столько от талантов сотрудника, сколько от того, насколько его поведенческий тип соответствует текущей рыночной среде, выяснили РИА Новости, изучив данные исследования аналитической компании Persol.
"Даже при наличии результатов и способностей возможности продвижения предоставляются не обязательно на равных условиях", - подчеркивается в работе.
Авторы исследования отмечают, что скорость продвижения "в значительной степени зависит не только от способностей сотрудника, но и от системы управления персоналом и организационной структуры компании".
Сотрудники условно делятся на два поведенческих типа — ориентированных на расширение возможностей и ориентированных на стабильность.
"В среде, где усиливаются требования к трансформации и росту, преимущество получают сотрудники, демонстрирующие инициативность и готовность к изменениям", - утверждается в исследовании.
В то же время "в условиях стабильного развития организации более высокую оценку получают сотрудники, демонстрирующие устойчивость и надежность выполнения задач".
"Определённые качества или модели поведения не всегда приводят к повышению, и универсального "всеподходящего" типа, который работал бы во всех компаниях и средах, не существует", - делают выводы эксперты.
Исследование основано на панельном анализе данных 980 компаний и около 33 тысяч сотрудников, что позволило проследить карьерную динамику во времени.