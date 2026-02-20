Росстандарт разъяснил требования ГОСТа к размерам бананов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый ГОСТ на бананы, который вводится в России с 1 марта, не запрещает ввоз такой продукции длинной меньше 14 сантиметров и не относится к карликовым видам бананов, пояснили РИА Новости в Росстандарте.

ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России стандартов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.