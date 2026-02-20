Рейтинг@Mail.ru
Росстандарт разъяснил требования ГОСТа к размерам бананов - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 20.02.2026 (обновлено: 14:27 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/rosstandart-2075760599.html
Росстандарт разъяснил требования ГОСТа к размерам бананов
Росстандарт разъяснил требования ГОСТа к размерам бананов - РИА Новости, 20.02.2026
Росстандарт разъяснил требования ГОСТа к размерам бананов
Новый ГОСТ на бананы, который вводится в России с 1 марта, не запрещает ввоз такой продукции длинной меньше 14 сантиметров и не относится к карликовым видам... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:03:00+03:00
2026-02-20T14:27:00+03:00
экономика
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998824556_0:41:3128:1801_1920x0_80_0_0_cdef81306c929de9aa52c7fe3c7352de.jpg
https://ria.ru/20260209/kukhnya-2073265755.html
https://ria.ru/20260211/gost-2073717078.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998824556_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74427a52af3b79e6ac3cecb236ff90be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), снг
Экономика, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), СНГ
Росстандарт разъяснил требования ГОСТа к размерам бананов

Росстандарт: ГОСТ на бананы не запрещает ввоз длинной меньше 14 сантиметров

© РИА Новости / Виталий ТимкивЖенщина выбирает бананы в магазине
Женщина выбирает бананы в магазине - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Женщина выбирает бананы в магазине . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый ГОСТ на бананы, который вводится в России с 1 марта, не запрещает ввоз такой продукции длинной меньше 14 сантиметров и не относится к карликовым видам бананов, пояснили РИА Новости в Росстандарте.
"Новый ГОСТ на бананы в России не запрещает ввоз такой продукции длинной до 14 см. Стандарт распространяется только на свежие бананы сортов Musa группы ААА. ГОСТ является добровольным к применению", - рассказали в ведомстве.
Блюдо русской кухни - кулебяка с мясом - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню
9 февраля, 17:46
При этом в Росстандарте подчеркнули, что стандарт не относится к карликовым видам бананов. В народе такую продукцию называют мини или бейби-бананы.
"При этом требования к качеству бананов не являются принципиально новыми для российского рынка. Национальный стандарт на бананы действует в России с 2000 года и уже давно используется участниками рынка. Новый ГОСТ в значительной степени воспроизводит положения действующего российского документа. По сути, речь идет о распространении уже применяемых требований на уровень государств СНГ - и их закреплении в качестве общих правил", - добавили в ведомстве.
ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России стандартов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
Чак-чак - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю, рассказал эксперт
11 февраля, 17:32
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала