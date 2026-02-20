Росстандарт разъяснил требования ГОСТа к размерам бананов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый ГОСТ на бананы, который вводится в России с 1 марта, не запрещает ввоз такой продукции длинной меньше 14 сантиметров и не относится к карликовым видам бананов, пояснили РИА Новости в Росстандарте.
"Новый ГОСТ на бананы в России не запрещает ввоз такой продукции длинной до 14 см. Стандарт распространяется только на свежие бананы сортов Musa группы ААА. ГОСТ является добровольным к применению", - рассказали в ведомстве.
При этом в Росстандарте подчеркнули, что стандарт не относится к карликовым видам бананов. В народе такую продукцию называют мини или бейби-бананы.
"При этом требования к качеству бананов не являются принципиально новыми для российского рынка. Национальный стандарт на бананы действует в России с 2000 года и уже давно используется участниками рынка. Новый ГОСТ в значительной степени воспроизводит положения действующего российского документа. По сути, речь идет о распространении уже применяемых требований на уровень государств СНГ - и их закреплении в качестве общих правил", - добавили в ведомстве.
ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России стандартов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
