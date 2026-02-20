"Неудивительно, что Европа засуетилась. Население устало поддерживать Украину, антироссийские санкции ударили по Евросоюзу бумерангом, цены растут как на дрожжах, украинские беженцы заполонили страны блока. Политические партии, виновные в этом, практически лишились поддержки граждан. На выборах они окажутся в невыгодном положении. А вот те, кто выступает за прекращение помощи Украине и улучшение отношений с Россией, добьются успеха и получат преимущество в голосах", — высказался комментатор.