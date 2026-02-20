Рейтинг@Mail.ru
"Распад неизбежен". Заявления Макрона и Мерца о России ошеломили японцев - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/rossiya-2075884665.html
"Распад неизбежен". Заявления Макрона и Мерца о России ошеломили японцев
"Распад неизбежен". Заявления Макрона и Мерца о России ошеломили японцев - РИА Новости, 20.02.2026
"Распад неизбежен". Заявления Макрона и Мерца о России ошеломили японцев
Пользователи Yahoo News Japan высмеяли непоследовательные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Фридриха Мерца о восстановлении... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T21:28:00+03:00
2026-02-20T21:28:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
фридрих мерц
нато
yahoo! inc.
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073578752_176:0:2780:1465_1920x0_80_0_0_5085e4934fe66bb67004e2b2ea8566b4.jpg
https://ria.ru/20260220/merts-2075810225.html
https://ria.ru/20260219/pushkov-2075538365.html
https://ria.ru/20260220/tramp-2075726188.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073578752_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_985698d922db2bded7134458c552d2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, фридрих мерц, нато, yahoo! inc., владимир путин, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Украина, Фридрих Мерц, НАТО, Yahoo! Inc., Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Евросоюз

"Распад неизбежен". Заявления Макрона и Мерца о России ошеломили японцев

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan высмеяли непоследовательные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Фридриха Мерца о восстановлении диалога с Россией.
"Всем ясно, что у Украины нет шансов на победу. Америка уже готова выйти из состава НАТО, альянс фактически распался. Европа боится российского ядерного оружия. Распад ЕС неизбежен. Нет иного выбора, кроме как оставить киевский режим его судьбе", — написал читатель.
"Что Франция, что Германия — те еще еврофлюгеры. Сменилось правительство, прошли годы, сменилось и отношение к России. Не забывайте, что "демократическая" Западная Европа развязала аж две мировые войны", — отметил другой пользователь.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Тяжелая форма". Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
Вчера, 16:45
"Неудивительно, что Европа засуетилась. Население устало поддерживать Украину, антироссийские санкции ударили по Евросоюзу бумерангом, цены растут как на дрожжах, украинские беженцы заполонили страны блока. Политические партии, виновные в этом, практически лишились поддержки граждан. На выборах они окажутся в невыгодном положении. А вот те, кто выступает за прекращение помощи Украине и улучшение отношений с Россией, добьются успеха и получат преимущество в голосах", — высказался комментатор.
"Вполне понимаю нетерпение Макрона. Поле боя находится прямо рядом с Европой. Поэтому возобновление диалога имеет смысл. Однако захочет ли Россия пойти на уступки — это уже другой вопрос", — отметил читатель.
Накануне канцлер ФРГ Мерц исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным и отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине. При этом ранее в январе он выразил надежду на восстановление отношений с Россией, а также назвал ее европейской страной.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона
19 февраля, 17:00
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп хочет хороших отношений с Россией, заявили в США
Вчера, 12:32
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаФридрих МерцНАТОYahoo! Inc.Владимир ПутинЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала