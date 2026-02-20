"Распад неизбежен". Заявления Макрона и Мерца о России ошеломили японцев

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan высмеяли непоследовательные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Фридриха Мерца о восстановлении диалога с Россией.
"Что Франция, что Германия — те еще еврофлюгеры. Сменилось правительство, прошли годы, сменилось и отношение к России. Не забывайте, что "демократическая" Западная Европа развязала аж две мировые войны", — отметил другой пользователь.
"Неудивительно, что Европа засуетилась. Население устало поддерживать Украину, антироссийские санкции ударили по Евросоюзу бумерангом, цены растут как на дрожжах, украинские беженцы заполонили страны блока. Политические партии, виновные в этом, практически лишились поддержки граждан. На выборах они окажутся в невыгодном положении. А вот те, кто выступает за прекращение помощи Украине и улучшение отношений с Россией, добьются успеха и получат преимущество в голосах", — высказался комментатор.
"Вполне понимаю нетерпение Макрона. Поле боя находится прямо рядом с Европой. Поэтому возобновление диалога имеет смысл. Однако захочет ли Россия пойти на уступки — это уже другой вопрос", — отметил читатель.
Накануне канцлер ФРГ Мерц исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным и отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине. При этом ранее в январе он выразил надежду на восстановление отношений с Россией, а также назвал ее европейской страной.
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона
19 февраля, 17:00
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>