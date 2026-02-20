Генконсул России в Гуанчжоу рассказал о сотрудничестве с Китаем

ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Российско-китайскому сотрудничеству в области высоких технологий сегодня уделяется большое внимание, оно имеет большой потенциал для развития, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
По словам дипломата, сотрудничеству России и Китая в области высоких технологий "уделяется большое внимание на всех уровнях двустороннего взаимодействия". В частности, отметил Теплов, 1 октября 2025 года в ходе 29-го заседания российско-китайской подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству под председательством замглавы Минобрнауки России Дениса Секиринского и замминистра науки и технологий КНР Чэнь Цзячана был согласован план разработки "Дорожной карты российско-китайского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на 2026–2030 годы".
Кроме того, добавил генконсул, в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, состоявшейся 3 ноября 2025 года в Ханчжоу, отмечается обоюдная заинтересованность углублять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий для содействия качественному экономическому и социальному развитию и модернизации промышленности двух стран.
"Всё это в очередной раз говорит о том, что сотрудничество в данном направлении занимает особое место в стратегическом взаимодействии наших стран и имеет большой потенциал для роста и развития", - сказал Теплов.
Дипломат отметил, что город Шэньчжэнь, который входит в территорию консульского округа, занимает второе место в Китае по объему промышленного производства и разработке программного обеспечения. В мегаполисе, напомнил генконсул, находятся штаб-квартиры крупнейших китайских высокотехнологичных корпораций: Huawei, ZTE, Tencent, BYD, UBtech Robotics, DJI. "В Шэньчжэне зарегистрированы порядка 60 тысяч компаний, занимающихся разработками в данной сфере, а общий объем производства оценивается в 25,9 миллиарда долларов", - добавил он.