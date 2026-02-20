Генконсул России в Гуанчжоу рассказал о сотрудничестве с Китаем

ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Российско-китайскому сотрудничеству в области высоких технологий сегодня уделяется большое внимание, оно имеет большой потенциал для развития, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.

"Всё это в очередной раз говорит о том, что сотрудничество в данном направлении занимает особое место в стратегическом взаимодействии наших стран и имеет большой потенциал для роста и развития", - сказал Теплов.