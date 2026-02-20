https://ria.ru/20260220/rossiya-2075779344.html
Параллельный импорт в России снизился в 2025 году
россия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Объем параллельного импорта в России по итогам 2025 года составил 23,1 миллиарда долларов, это в среднем по 1,9 миллиарда в месяц, при этом показатель ежегодно снижается, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Параллельный импорт составил более 23,1 миллиарда долларов по итогам прошлого года. Это в среднем где-то 1,9 миллиарда долларов в месяц. Отмечу, что этот показатель ежегодно снижается", - сказал он в кулуарах международного форума "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса.
Чекушов добавил, что такая тенденция говорит о том, что в России
появляются новые собственные производства, а кроме того, что компании научились замещать продукцию из недружественных стран аналогичной продукцией из дружественных.
