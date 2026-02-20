Почти 64 тысячи нелегальных мигрантов выдворили из России

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Приставы выдворили из России в 76 государств почти 64 тысячи иностранцев и лиц без гражданства за нарушения миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.

"Почти 64 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, выдворено за пределы Российской Федерации в 76 иностранных государств", - сказали в ведомстве.

Кроме того, задержано 6,5 тысяч лиц, находившихся в розыске и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. При этом 731 из них разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"За совершение административных правонарушений, подведомственных ФССП России , возбуждено 714,5 тысяч дел, в том числе за неуплату алиментов — 98,7 тысячи, за нарушения законодательства об исполнительном производстве — 151 тысяча, за неисполнение требований исполнительных документов неимущественного характера — 172,1 тысячи, за уклонение от исполнения административного наказания — 197,3 тысячи", - добавили в ведомстве.

Также в 2025 году возбуждено 55,2 тысячи уголовных дел, из них в отношении алиментщиков — 52,3 тысячи дел, в отношении совершивших преступления против правосудия — 2,6 тысячи, в отношении злостных неплательщиков кредитов — 333.