В России снизилась средняя стоимость ОСАГО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Средняя стоимость ОСАГО в России в январе 2026 года по сравнению с тем же месяцем 2025 года снизилась почти в полтора раза - до 4617 рублей в основном за счет высокой доли продаж краткосрочных полисов, рассказал журналистам глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

"Средняя премия по ОСАГ О сильно уменьшилась: в январе 2025 она была 6960 рублей, а в январе 2026 года - 4617 рублей", - сказал Галушин

По его словам, это связано с ростом доли продаж коротких полисов на срок от одного дня до трех месяцев. "Доля коротких полисов в январе 2026 года выросла до 40,3%, а в январе 2025 года их было всего всего 8,5%", - сказал он.

При этом средняя стоимость краткосрочного полиса ОСАГО составляет, по его словам, менее 200 рублей.

Средняя стоимость полисов ОСАГО без учета краткосрочных страховок, по его данным, в январе практически не изменилась.

"Средняя премия ОСАГО без коротких полисов в январе 2025 года - 7583 рублей, а в январе 2026 года- 7614 рублей", - сообщил он.

Галушин считает, что доля краткосрочных полисов ОСАГО будет расти и дальше, причем, по его словам, это не связано с отказом водителей-таксистов, которые в основном их приобретают, от стандартных годовых полисов.