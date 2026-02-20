Рейтинг@Mail.ru
Глава AmCham рассказал о попытке добиться снятия части санкций с России - РИА Новости, 20.02.2026
14:56 20.02.2026 (обновлено: 16:03 20.02.2026)
Глава AmCham рассказал о попытке добиться снятия части санкций с России
Глава AmCham рассказал о попытке добиться снятия части санкций с России - РИА Новости, 20.02.2026
Глава AmCham рассказал о попытке добиться снятия части санкций с России
Американская торговая палата продвигает снятие санкций с Москвы и предлагает начать с банков, заявил главный исполнительный директор организации Роберт Эйджи. РИА Новости, 20.02.2026
Глава AmCham рассказал о попытке добиться снятия части санкций с России

Эйджи: AmCham продвигает в Вашингтоне снятие ряда санкций с России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американская торговая палата продвигает снятие санкций с Москвы и предлагает начать с банков, заявил главный исполнительный директор организации Роберт Эйджи.
"Они хотят использовать доллары, просто это мы им запретили. Поэтому давайте дадим лицензии некоторым банкам, и они начнут использовать доллары без проблем", — сказал он на международном форуме "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" на Неделе российского бизнеса.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Бессент назвал условия снятия санкций с продажи российской нефти
12 февраля, 00:09

Как пишет The Economist, в Вашингтоне уже изучили сценарии возможной отмены санкций против Москвы. По данным журнала, в преддверии прошлогоднего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Совбезу России представили план "величайшей сделки" в обмен на снятие ограничительных мер. Утверждается, что в документе среди прочего говорится о ресурсах в Арктике и на Крайнем Севере, освоение которых принесло бы взаимную выгоду.

Кроме того, много американских компаний изучают вопрос возвращения в Россию и советуются с AmCham по этой теме. Эйджи не видит в происходящем ничего удивительного, ведь для этого сейчас есть "шикарная возможность".
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Кремле оценили потенциал торгово-экономических отношений с США
18 февраля, 16:35
По его словам, он также не считает БРИКС чем-то плохим для США.
В Москве не раз заявляли, что для западных компаний, желающих вернуться на российский рынок, не будет привилегий и преференций. Как подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров, при отсутствии подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний в Россию
11 февраля, 15:43
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
