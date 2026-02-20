Глава AmCham рассказал о попытке добиться снятия части санкций с России

Как пишет The Economist, в Вашингтоне уже изучили сценарии возможной отмены санкций против Москвы. По данным журнала, в преддверии прошлогоднего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Совбезу России представили план "величайшей сделки" в обмен на снятие ограничительных мер. Утверждается, что в документе среди прочего говорится о ресурсах в Арктике и на Крайнем Севере, освоение которых принесло бы взаимную выгоду.