Глава AmCham рассказал о попытке добиться снятия части санкций с России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американская торговая палата продвигает снятие санкций с Москвы и предлагает начать с банков, заявил главный исполнительный директор организации Роберт Эйджи.
"Они хотят использовать доллары, просто это мы им запретили. Поэтому давайте дадим лицензии некоторым банкам, и они начнут использовать доллары без проблем", — сказал он на международном форуме "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" на Неделе российского бизнеса.
Как пишет The Economist, в Вашингтоне уже изучили сценарии возможной отмены санкций против Москвы. По данным журнала, в преддверии прошлогоднего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Совбезу России представили план "величайшей сделки" в обмен на снятие ограничительных мер. Утверждается, что в документе среди прочего говорится о ресурсах в Арктике и на Крайнем Севере, освоение которых принесло бы взаимную выгоду.
По его словам, он также не считает БРИКС чем-то плохим для США.
В Москве не раз заявляли, что для западных компаний, желающих вернуться на российский рынок, не будет привилегий и преференций. Как подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров, при отсутствии подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля".
